準到爆！直覺選一張圖　測你最近應注意哪些「身體狀況」

運勢這種東西就是風水輪流轉，沒有人天天在過年的，但也不會有人永遠處於低潮、衰運連連，而在疫情之下，想必大家都身心煎熬，到底你有哪些健康狀況需多加留意呢？「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師就設計了一道心理測驗，趕快一起來測看看吧！





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Q：以上共有5張塔羅牌，憑直覺選出一張圖，秒解你近期的「身體狀況」。





結果分析





A：旅徒不適。(聖杯八正位)





這張牌表示你不適合到外地或出國，因為很容易發生意外狀況，導致你身心不適敗興而歸。例如：不乾淨、不衛生的飲食導致拉肚子，或騎車時不小心發生碰撞受傷，甚至水土不服導致發燒或不適等。小孟老師在此提醒你，雖然現在政府微解封，但你的旅遊運勢不太好。





B：脂肪隱患。(女皇牌正位)





這張牌表示你真的需要忌口了。無論是因為心情不佳而想吃甜食，還是生活辛勞吃美食犒賞自己，抑或單純嘴饞，嘴巴停不下來，要小心體重隨著你的餵食節節攀升。這不只是影響你的外觀，更對你的身體有負面作用。小孟老師在此提醒你，試試近期很夯的168節食，讓你在享受同時兼顧享瘦。





C：泌尿問題。(聖杯十正位)





這張牌表示你要留意泌尿系統。也許是工作的憋尿習慣，讓你的尿道出現感染發炎，或是腎臟、尿道有感到痛楚，這可能是結石所引起的疼痛；性生活太活躍的人別掉以輕心，不要性病悄悄找上你都不自知。小孟老師在此提醒你，沒事多喝水補足充足水份，也別忽略泌尿器官的保健唷！





D：內心感傷。(聖杯五正位)





這張牌表示近期發生的事，會讓你的心裡很是難受。也許工作的事物接踵而來，讓你扛了過多壓力使然；人際互動一句傷人的話，便足以感受到人情冷暖；懸而未決尚未解決的難題，每每想到不禁悲從中來。小孟老師在此提醒你，人生不如意十之八九，轉念與解決問題才是重要。





E：舊傷加劇。(權杖七正位)





這張牌表示身上原本的舊疾，沒好轉卻開始對你發難了。這可能是你忽視它所導致，尤其是你奢望它會自己好轉，要知道疾病越早找醫生治療，康復的時間便有機會縮短，受苦的時間才不會越拖越久。小孟老師在此提醒你，尋求正確的醫療診治，乖乖聽從醫囑才能遠離痛楚。（編輯：許苡晴）





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