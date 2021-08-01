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桌球和網球哪個發球優勢最明顯？網一面倒：連碰都碰不到

▲有網友好奇在PTT發問「桌球和網球哪個發球優勢最明顯？」結果全場秒選網球，紛紛直呼「網球若是發球好，連碰都碰不到」。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇在PTT發問「桌球和網球哪個發球優勢最明顯？」結果全場秒選網球，紛紛直呼「網球若是發球好，連碰都碰不到」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 09:54:20

2020東京奧運仍如火如荼進行中，這次中華隊以贏得不少獎牌，其中更包括兩面金牌，分別是由郭婞淳拿下的女子59公斤級舉重金牌，以及「麟洋配」（王齊麟、李洋）奪得的羽球男雙金牌，讓舉國民眾全都歡欣鼓舞。而近日有網友就好奇在PTT發問「桌球和網球哪個發球優勢最明顯？」結果全場答案「一面倒」，紛紛直呼「若是發球好，真的連碰都碰不到」。

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原PO在PTT八卦板發文表示，自己看了這屆的奧運後，發現桌球跟網球這2種球類的「發球」好像很重要，發球發的好就可以讓對手無法招架，他並好奇詢問大家「如果硬要比的話，哪種的發球優勢是最明顯的？」

▲網友在PTT討論「桌球和網球哪個發球優勢比較明顯？」（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論「桌球和網球哪個發球優勢比較明顯？」（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友一致秒指「網球」，紛紛留言「網球，發球好就是守分優勢」、「網球發得好你連碰都碰不到」、「網球阿廢話，誰破發球局就贏的遊戲，桌球全讓一方發也不一定會贏」、「網球啊廢話，破發幾乎等於贏下這局」、「網球會計算破發點、Ace球，可見發球多重要」、「網球一發有沒有帶可以決定勝負」、「絕對是網球，發球局都保不了不用打了」、「網球吧！桌球就算猜錯旋球但起碼追的到，網球只能眼睜睜看著球飛過去。」

不過，也有少數人直言「桌球，旋轉旋到天旋地轉」、「我覺得是桌球，旋轉判斷錯直接出桌或下網」、「桌球光是發球就決定那拍的策略，當然優勢啊」。 （編輯：許苡晴）

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