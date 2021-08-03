女遭「吸血蟲」咬！回家竟見牠吐血　內行揭原因：長知識

登山最怕的就是遇到「蟲蟲危機」！近日就有一名女網友透露，自己1日到深山裡遊玩，怎料，回家後竟發現一隻「吸血蟲」從褲子裡掉出來，且這隻蟲落地後就開始吐血，讓她看後既驚嚇又困惑，只好PO網詢問大家「這是什麼蟲？」對此，內行一看秒解，讓不少網友全都長知識了。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出3張照片表示，自己日前到深山玩，回家路途約30分鐘，下車時卻發現有一隻「吸血蟲」從她褲襠大腿掉了出來，這讓她不知如何是好，便發文請益大家「我已被吸30分鐘以上了，不知道這是什麼蟲？被這蟲咬了之後會有什麼身體上的問題或傷口需要處理嗎？」她更直呼「這隻蟲一直吐血不知道是不是我的血太髒...」

▲一名女網友表示，自己1日到深山遊玩，結果回家後竟發現一隻「吸血蟲」從褲裡掉出來，且這隻蟲落地後就開始吐血，讓她看後既驚嚇又困惑。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

畫面曝光，立刻釣出行家回應，直指這是「水蛭（螞蝗）」，「水蛭.....他吸飽了就會在你的傷口上面分泌止血液體，

如果撒鹽還是吸太多血會吐血

...這超恐怖的...」「螞蝗（陸地上的水蛭），傷口不容易癒合，過敏的話會紅腫，約5天會消腫。傷口請保持乾淨，點優碘消毒。紅腫發癢的話，可用冰塊在紅腫處冰敷，別碰到傷口。」「水蛭沒錯，吸飽了會自己掉下來！」

而根據《維基百科》記載，螞蟥包括「水蛭」和「旱蛭」，是環節動物門環帶綱的一類動物，雌雄同體，最常出沒在潮濕的溪邊或山區，牠們會在不知不覺中爬到你的腿上，張口開始吸血，整個過程甚至會讓你渾然不覺。不過，被螞蟥咬傷其實沒什麼大礙，只要用生理食鹽水徹底清潔傷口，並塗上藥膏用紗布包紮即可，但若是傷口出現紅腫、疼痛等現象，可能是傷口受到細菌感染了，仍需盡速就醫。（編輯：許苡晴）