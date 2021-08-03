曾上過黑男配對！王齊麟親曝「理想型」　粉絲全驚喜朝聖

羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋先前於東京奧運羽球男雙金牌戰以直落二擊敗中國「雙塔（李俊慧、劉雨辰）」組合，奪下我國奧運羽球史上第一面金牌。兩人一戰成名後瞬間圈粉大批粉絲，日前就有網友挖出王齊麟先前曾出現在YouTuber黑男的路人配對影片中，曝光自己喜歡對象的條件，引起眾多網友朝聖。

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台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在東京奧運拿下金牌，也締造了台灣奧運羽球史里程碑，兩人超有默契的互動更時常被網友拱成CP，感情生活也讓不少支持者相當好奇。而日前就有網友發現王齊麟在去年參加「UltraTaiwan2020」電音派對活動時被YouTuber黑男找來

「街頭邱比特」

節目進行配對。

▲當時王齊麟參加活動剛好被黑男找來參加「街頭邱比特」的互動。（圖／翻攝自黑男臉書影片畫面）

當時他打扮相當休閒，節目環節中黑男就曾問過想找對象的理想類型，他則表示好看就好，更稱還是得相處過後才知道，影片最後他也成功與一名來自彰化的美睫美甲師配對成功並進行壁咚、公主抱等互動，也大方答應對方要教她打羽球。如今畫面被網友找到後也吸引不少人朝聖留言「現在是奧運冠軍男雙了」、「哇我也好想跟奧運金牌配對」、「看看被金牌男雙抱的感覺」、「在場的誰都沒想過他是世界第一」。

▲提到理想對象，除了外表順眼外，王齊麟當時也強調還是要相處過後才能知道彼此是否適合。（圖／翻攝自黑男臉書影片畫面）

不過對於人氣暴漲且關注度大幅提升的轉變，王齊麟就在昨（2）日與金牌夥伴李洋的共同直播中表示認為自己該謹言慎行，做好榜樣和態度，不過坦言沒太大壓力，「做好自己該做的事情！」，至於被問到對彼此的看法，王齊麟則坦言兩人從國中就是同學，相當理解彼此，「我們是一個很有默契的組合，

贏球下來的一些互動，都是最直接對彼此的看法

，不是像大家說的什麼CP，就是我們最直接真實的反應。」（編輯：楊智傑）