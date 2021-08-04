4年推案量超過260億　鉅陞正式入主上櫃建商志嘉

上市櫃營建公司志嘉建設日前正式更名為「鉅陞國際開發」，並於7月2日召開董事會，推選原為鉅陞建築最大股權經營者褚學忠為董事長。褚學忠今（4）日於上櫃更名記者會上表示，「買賣是結善緣」，此次更名後，將繼續以「有感建築、專寵自住」理念，為消費者理想宜居生活而努力。





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成軍僅4年時間的鉅陞建築團隊，至今推案量已超過260億元，個案遍及台北、桃園、台中等地區，其中幾乎都是快速完銷的經典建案，去年底更曾創下10星期完成交屋的紀錄。





做為建築團隊的幕後推手，褚學忠已在建築業立足超過30年，實務經驗相當豐富。不過，本次入主鉅陞國際適逢疫情與政府打炒房，他坦言，房地產經營這1、2年來發生很大變化，未來房地產恐怖不會有連續3、5年的多頭，做為公司經營者，每日都要關注時勢變化，以決定未來發展；同時，他們也隨時思考，如何運用自己的實力，獲得主管機關、銀行以及客戶的認同。





褚學忠說，在房地產近30年時間，看著建商服務逐漸提升，也獲得顧客的愛戴，現在每個案子客戶中，平均有35至45％會再介紹客戶進來，「這是我們能創造營收的重要原因」；此外，他們交屋平均約8週，沒有客戶交屋後再去銀行申請緩撥款，未給銀行帶來一絲一毫的困擾。





能受到銀行、顧客最完整的信任，是有哪些原因呢？褚學忠自豪地說，其實買賣房子就是結善緣，要在交屋前與客戶做好良好溝通，如果顧客不滿意，團隊就要確實處理到好；因此，根據他了解，就算平均有5成客戶驗屋時都會委外請專業的驗屋公司，最後也都能讓雙方滿意順利交屋。





談到未來推案，褚學忠把目光看向淡海新市鎮。「這是這2、3年來最被衰的區域。」他指出，淡海新市鎮目前獨缺小坪數產品，因為只要有小宅新案，都很快就完銷，顯示這裡的小宅供需市場仍未被滿足；此外，這幾年來輕軌也陸續開通，淡江大橋也逐漸通車，生活與交通機能逐漸成熟，又有萬坪公園、運動中心以及行星學區，最重要是房價僅3字頭，這就是對首購族最具吸引力的地方。





面對今年下半年房市，各界皆預測會有「報復性買盤」出現。不過，褚學忠認為，房地產最終還是要回歸到剛性需求，要看市場上的供需是否失衡，這時候就很仰賴業者的選地眼光。





而鉅陞這4年在開發土地，「我們是都走在別人前面」，以板橋江子翠為例，當初他們是在房價4字頭進場，但現在已經來到5、6字頭。褚學忠強調，鉅陞近年來在開發市場，都不跟投資客、有資金的囤房族打交道，「我們的初衷，一直以來都是『有感建築 專寵自住』」。



