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影／韓國網友：中華台北是什麼？韓媒IG留言充滿台灣國旗

▲在奧運上韓國稱中華隊的選手為台灣選手。（圖／有璟嘿喲요찡 授權）
▲在奧運上韓國稱中華隊的選手為台灣選手。（圖／有璟嘿喲요찡 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-05 20:00:00

台灣男子射箭團體與韓國男子射箭團體，日前在東京奧運上爭奪金牌戰，引起大批韓國網友注意到台灣選手，台灣選手也登上韓國SNS發燒話題。YouTuber「有璟嘿喲요찡」分享韓國網友們的回應，她解釋，令不少韓國網友好奇的是：「什麼是中華台北」？也有網友表示：「台灣就是台灣，為什麼要叫中華台北」？

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▲台灣網友在Twitter發文表示：「大家都叫我們台灣，什麼時候我們才可以叫自己台灣。」引起網友迴響。（圖／有璟嘿喲요찡
▲台灣網友在Twitter發文表示：「大家都叫我們台灣，什麼時候我們才可以叫自己台灣。」引起網友迴響。（圖／有璟嘿喲요찡 授權）
有一篇來自台灣的網友，在Twitter上寫出：「韓國趨勢〝台灣選手們〞，大家都叫我們台灣，什麼時候我們才可以叫自己台灣」，此篇推文分享次數高達八千，因為這篇推文，韓國媒體也做出相關報導。

YouTuber「有璟嘿喲요찡」整理韓國網友在SNS上的回應，網友紛紛在社群平台上留下了他們的看法：「台灣就是台灣，那叫做什麼？氣死」、「台灣目前用Chinese Taipei參賽很可惜」、「台灣隊很棒」，另外韓國媒體在Instagram報導，引起大批韓國網友在底下留言聲援台灣，留下滿片的「台灣國旗」符號。

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▲ 韓媒IG底下湧入許多韓國網友留言應援。（圖／有璟嘿喲요찡 授權）
藉由這次奧運賽事，讓很多外國人認識到台灣，了解台灣國際情勢，網友也在社群平台上表示：「台灣加油！」、「台灣正名就是台灣」、「希望在巴黎奧運可以看到台灣的國旗」，台灣網友看到留言，也用韓文感謝韓國網友的支持。（實習編輯：王偉妮）

 

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93.9%6.1%
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滿意
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2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

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