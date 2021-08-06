開車驚見「大蜘蛛」！兩男嚇壞直發毛 過來人曝悲慘遭遇
澳洲的野生動物相當多，其中也包含毒蛇與蜘蛛。近日，就有兩名網友在開車上高速公路時，突然有隻巨大蜘蛛「路過」，過程中甚至擋住整個行車紀錄器畫面，這讓兩人嚇得狂飆髒話，影片一出，也釣出過來人的恐怖經歷。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 22:11:46
綜合外媒報導，澳洲一個行車紀錄器的頻道「Dash Cam Owners Australia」在《YouTube》分享一段影片，並表示「這就是為什麼澳洲有這麼多車禍」，只見兩名男子開車上高速公路，怎料，突然有隻巨大蜘蛛爬過擋風玻璃，過程中一度遮住整個行車紀錄器畫面，這也讓兩人嚇得大罵髒話。
報導指出，行車紀錄器畫面中出現的獵人蜘蛛（huntsman spider）是巨蟹蛛科的物種，與台灣常見的「喇牙」（即白額高腳蛛）是親戚，不過澳洲本土常見的體型較台灣物種更為巨大，平時吃蟑螂、昆蟲為生，對人類無害。
影片曝光後，網友們也紛紛驚呼，「我的天啊！太恐怖了吧」、「不要再說蜘蛛是無害的了！你只是沒有被它們嚇到」。另外，也有過來人分享自身經歷，「我曾經走在路上，突然感覺到有東西扎進腳趾頭，脫鞋後，竟然有一隻大蜘蛛爬出來」、「我曾經被蜘蛛嚇到出車禍」、「我開車開到一半，結果蜘蛛從後照鏡探出頭來」。（編輯：許智超）