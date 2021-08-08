煎豆腐總碎掉？她「一招」挽救成大廚名菜：爽配三碗白飯
煎豆腐是一道常出現在餐桌的家常菜，但不少人常因豆腐軟嫩的特質，失手導致豆腐在煎的過程中碎裂。對此，就有一名女網友遇到相同的困擾，表示本想挑戰煎豆腐，卻一不小心讓豆腐碎掉太多，隨後她出手「一招」竟變成一道食譜上有的不敗家常菜！
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 22:56:49
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示自己本來想嘗試做煎豆腐，卻一不小心讓豆腐碎掉太多。然而，她突發奇將碎掉的豆腐拿去翻炒，再加入蛋，成果也讓她好奇詢問「還能吃嗎？」
問題一曝光，不少老饕紛紛提出想法，「記得傅培梅有道『雞鬧豆腐』家常菜！材料就是豆腐、雞蛋、絞肉、蔥花」、「煎碎了，直接加豆瓣醬變麻婆豆腐」、「去買兩瓶辣味肉燥罐頭倒進去，讓它變身麻婆豆腐」、「可以加麻辣醬，直接變成麻婆豆腐雞蛋……」、「加一點麻辣醬就變成了麻婆豆腐，白飯先來三碗」、「碎了直接把它變成麻婆豆腐更下飯」。
甚至還有過來人分享，「我之前煎碎...整個放棄，直接加蔥末跟醬油，淋在飯上吃」、「有一次也是這樣，後來加些醬油膏、蔥花，沒想到挑嘴的老公好愛吃，淋在白飯上面超好吃的，不過下次想再煮出那種味道煮不出來，因為太認真」。
此外，也有內行人貼心給予煎豆腐料理建議，「煎豆腐怕失敗的話可以沾些太白粉」、「下次太碎建議妳直接打幾顆散蛋，跟豆腐一起煎也很好吃喔！」、「煎的時候小火煎，有點金黃色定型後，再輕輕翻面，再加調味料，應該會成功」（編輯：陳雅雲）