進攻中元必Buy清單！元本山朝鮮海苔佐餐　解饞都對味

中元普渡將至，家家戶戶開始張羅澎湃的祈福祭拜儀式，尤其在面臨防疫新生活的非常時期，採買過程的｢快、狠、準｣顯得更為重要！消費者除了可以選購各家通路推出的普渡套組外，今年不妨考慮CP值高、又兼具多元食用面向的｢元本山朝鮮海苔｣，旗下擁有麻油、湖鹽、檸檬玫瑰鹽、韓式炒年糕等四種風味，無論是佐入餐點或是作為休閒零嘴解解饞，都能帶來｢鹹、烤、香、酥、脆｣的五感新體驗，可說是購物車裡的必Buy款。





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▲口味豐富的元本山朝鮮海苔三切包裝，兩種風味讓人一口一接一口，片片停不下來。 （圖／NOWnews攝）

× ▲口味豐富的元本山朝鮮海苔三切包裝，兩種風味讓人一口一接一口，片片停不下來。 （圖／NOWnews攝）

以滿足家庭料理需求的元本山朝鮮海苔三切包裝，擁有獨門烘烤技術與特殊調味手法，正是豐富餐桌的「佐餐」神隊友。除了常見的海苔飯包、飯捲外，更是每一道料理畫龍點睛的重要角色。在尚未完全解封之際，可以來碗「韓式辣鮪魚佐海苔拌冷麵」撫慰想出國的心情，以簡單的食材佐以元本山朝鮮海苔，利用麻油、湖鹽等不同風味巧妙點綴，就能擁有置身於首爾風情的享受；又或是和家人做道「韓式烤肉」，用具豐富調味的朝鮮海苔包肉、包飯，不僅大大提升食材的口感層次，在爸媽、孩子動手互動的過程中，也能讓吃飯更有樂趣及儀式感。





▲口味豐富的元本山朝鮮海苔九切包裝，三種風味讓人一口一接一口，片片停不下來。 （圖／NOWnews攝）

× ▲口味豐富的元本山朝鮮海苔九切包裝，三種風味讓人一口一接一口，片片停不下來。 （圖／NOWnews攝）

主打小巧方便、口味多元豐富的元本山朝鮮海苔九切包裝，包含麻油清香、檸檬玫瑰鹽、韓式炒年糕等三種風味，每款都是家庭、職場必備的零嘴首選，便利的九切包裝一條共三入，適合在普渡後一起和親朋好友拆分、共享。不管是工作途中解解饞，或是下班追劇的精神糧食，元本山朝鮮海苔爽脆的口感都能隨時激發出｢ASMR｣的新境界，讓人一口一接一口，片片停不下來。而不同風味的選擇，有如生活滋味一般，不論酸甜苦悶，都可以用簡單的方法完美一切，好好地犒賞自己，豐富自己與家人的每一刻。





▲元本山｢經典韓味海苔賞｣抽獎活動，活動期間購買元本山全系列任一商品，就有機會抽智慧萬用鍋等大獎。（圖／NOWnews攝）