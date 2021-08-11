每次煎魚都爛成一坨？高手「多1步驟」才下鍋：焦黃又香
香噴噴的煎魚，在台灣人的餐桌上是很常見的菜餚，然而不少婆婆媽媽料理起來卻特別苦惱，不管使用多少油來防止魚皮沾黏鍋子，最終都會剝落的一蹋糊塗。對此，就有網友分享自己煎魚的成品，並無奈的表示「到底有什麼技巧可以把魚煎好？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 16:32:12
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「求求煎魚的好手.....一條好好的魚被我煎爛了」只見貼出的照片，一隻原本完整的魚下鍋之後，經過翻炒直接變成大雜燴，魚體支離破碎，連魚刺都看得一清二楚，這端上桌，還真的不知從哪裡開始吃起。
貼文一出，網友紛紛回應「不小心笑出來了XD怎會煎成這樣」、「不小心笑了，原PO很可愛」、「當初也把魚煎爛了，不好看，味道還行，家人也很給面子」、「煎爛沒關係，第一次本來就是先從魚鬆開始做」、「哪個人不是從魚鬆一路煎成魚的XD」。
不過，也有內行網友分享作法「如果真的不行可以浪費一顆蛋，熱油後先把一顆蛋放下去亂煎，平均用那顆蛋把鍋子抹過一遍，然後丟掉，再重新放油，煎任何東西都會上手喔，不只煎魚」、「裹蛋液煎，魚兩面沾蛋液，熱油鍋下魚煎有一點點焦黃色，才可翻面再煎，看到魚眼睛浮出就是熟了」、「不用雞蛋也能先抹鹽再下去煎，重點是一定要等一面煎到固定才能翻，一直翻就會像你這樣」。（編輯：張嘉哲）