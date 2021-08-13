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影／讀書想睡玩手機止睏？他解惑15個讀書常見問題

▲YouTuber 耶嫩 Yenom chou，分享自我經驗談，解惑15項讀書常見問題。（圖／耶嫩 Yenom chou 授權)
▲YouTuber 耶嫩 Yenom chou，分享自我經驗談，解惑15項讀書常見問題。（圖／耶嫩 Yenom chou 授權)

影像中心/綜合報導

2021-08-13 15:00:00

每個人在求學階段，都會遇到因讀書效率不佳而有所困惱，YouTube頻道「耶嫩 Yenom chou」分享自身經驗，整理了 15 個在讀書上常見的問題，一一為大家提出這些問題建議的解決之道。沒想到「玩手機」也是實用妙招之一？

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▲ 短時間玩手機遊戲，能讓大腦持續運轉，不讓睏意揮之不去。（圖／耶嫩 Yenom chou 授權)
影片中說道，剛吃完午飯時，因血糖急速升高會讓人想睡，但千萬不要一睡就1、2個小時就過去了，耶嫩建議不要直接躺下睡覺，而是玩 15-20 分鐘的手機小遊戲，讓頭腦也有在持續運轉的狀態，但如果是要玩1-2小時的遊戲就十分不建議。

現代人熬夜，是近年來大家的常見問題，耶嫩建議「早起讀書」會比「熬夜讀書」來的好，但如果是屬於晚上讀書比較有效率的類型，那可以調適適合自己的生理時鐘，不過還是建議大考前的 2-3 週需調整作息，迎戰大考。

影片中解析「讀書是否能聽音樂」、「讀書一天的流程怎麼安排」、「大考前可以談戀愛嗎？」等15項學生常見問題，耶嫩依序做出解析與依照個人經驗給出建議。每個人適合的方式不同，若你還處在躊躇不前的狀態下，不妨參考看看他的方法吧！（實習編輯：邱咨妤）


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▲ 耶嫩認為早起讀書比熬夜讀書更有效率，但依照個人習慣可自我調整生理時鐘。（圖／耶嫩 Yenom chou 授權)

▶感謝授權：耶嫩 Yenom chou
完整影片：https://youtu.be/cp6dbTwZH9I


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