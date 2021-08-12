新鮮海帶怎保存？農委會「3秘訣」超實用　再曝選購撇步

海帶又稱「昆布」，是一種常見的海產品，雖然價格不貴，但是風味獨特、營養豐富，深受不少人喜愛。而市面上常見的海帶分為乾、濕、鹽漬海帶三種，不過該怎麼做才能順利挑到美味海帶，並透過正確方式保存，行政院農業委員會就分享了三個不同的秘訣，教你如何成功鎖住海帶風味還能保持爽脆口感。

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海帶的料理方式相當多元，除了用來涼拌、清炒或當滷味小菜來吃味道都很好外，不少人也會買海帶回家燉湯料理，尤其現在天氣炎熱，飯前來盤酸酸辣辣涼拌海帶絲更開胃，不過你知道怎麼選購和保存海帶嗎？行政院農業委員會透過臉書粉絲專頁解釋，廣泛來說台灣所指的海帶其實和日本所指的昆布都是同種藻類，但和俗稱海帶芽的裙帶菜關係就較遠。

▲海帶在台灣常被用來當作滷味小菜或是搭配熬煮成湯品。（示意圖／翻攝爆廢公社）

農委會表示，市面上海帶的販售型態包含乾式、鹽漬及濕（多屬鹽漬海帶去鹽和泡發）海帶，傳統市場或超市以乾、濕海帶較為常見。選購時則建議

乾海帶以表面帶有白霜為佳

，白霜是甘露醇（mannitol）為熬煮海帶湯的甘味來源之一；

選購濕海帶則宜挑選褐綠色，具有韌性和微黏液感為佳

，避免選購質地軟爛又有異味。

至於保存海帶的3款秘訣，農委會建議針對不同分類採取不一樣的保存方式，「乾海帶」可以將其密封置於通風乾燥處，室溫約可保存6個月；「濕海帶」則可在清洗去除砂或異物後，以沸水殺菁（使酵素失去活性）10秒後取出，再放入冷水（冰水為佳） 冷卻至室溫約30 ℃ ，瀝乾水份後於冷藏7℃下可貯存2、3天，或冷凍-18℃下保存1個月；至於「鹽漬海帶」則可直接冷凍儲藏6至12個月，或在室溫下泡清水2至4小時，去除鹽分和泡發後同濕海帶保存。（編輯：楊智傑）