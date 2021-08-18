炒飯用隔夜飯仍結塊？老饕抖「1盲點」常出錯：絕對有差

炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，這道料理看似零失敗，其實卻蘊含不少巧思。 儘管目前全台開放餐廳內用，不少民眾為了降低染疫風險仍習慣在家自煮，尤其炒飯能加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，深受不少台人喜愛。不過日前就有女網友困擾表示，自己聽從過來人建議用了隔夜飯來炒飯，每次成果卻還是「結成塊」，畫面曝光後也掀起熱議。

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臉書社團《家常菜》時常有民眾討論在家料理的訣竅與做法，儘管是簡單的一道炒飯也有不少料理經驗超過二、三十年的民眾有著自家獨門的方式，有女網友日前就在社團中拋出疑問，她提到自己明明就按照眾人意見用了「隔夜飯」來炒，起鍋盛盤後還是有飯粒結成塊的問題，這就讓她相當不解疑惑。

▲有女網友明明用了隔夜飯下去炒卻還是結成塊。（圖／翻攝自臉書社團《家常菜》）

提問曝光後引發不少網友討論，其中就有老饕在討論串底下抖出1項容易在料理過程中出差錯的關鍵那就是水分，「飯太濕」、「是飯粒本身就太黏太濕」、「水份太多」，老饕們紛紛指出就算是用隔夜飯下去炒，水份若掌握不好炒完很容易結塊，「你的米飯煮太濕了，你用雞蛋先拌好，炒的時候多炒一下」、「水份太多可能是原因之一，你可以試試看用蛋黃抓勻白飯炒看看」。

另外也有網友分享幾個炒飯避免黏成一團的訣竅「隔夜飯比較好炒，新飯水分比較多，還有炒飯不用加水，太多水分的青菜也不適合加」、「飯不能切或剁，不然澱粉釋放出來，飯就糊掉了，要用鍋鏟背面輕壓跟推散」、「你下鍋前先把蛋跟白飯拌一拌再下鍋，會比較容易炒散 用壓散的、用炒的比較不容易散」、「除了飯本身，鍋夠不夠熱，油是不是太少都會影響成品，只是鍋過熱時油會容易到發煙點，油量多也比較不健康，這些就要自己取捨。不考慮這些問題的話，要一次一次試才知道妳無法粒粒分明的原因，有時不是單一因素」。（編輯：楊智傑）