節食不一定會瘦！營養師揭8大錯誤習慣　餓別吃「3食物」

摸摸肚子的肉「唉...該少吃一點了...」相信大家都曾遇過這類狀況，好像沒吃什麼卻還是胖？近日美女營養師高敏敏就在臉書點出「8大錯誤飲食習慣」，同時提醒大家，肚子餓了千萬別吃「3類食物」。





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高敏敏表示，曾經有個想減肥的女大學生，她說常常一陣子就會克制自己不要吃太多，結果撐不到幾天就突然很想大吃一頓，或無法控制的去吃高熱量小點心裹腹，長期下來並沒有比較瘦，體脂肪還增加很多！的確，控制飲食是控制體態很重要的環節，但是「不吃≠變瘦 ，反而還可能更胖哦！」





高敏敏也分享「為什麼吃很少還沒瘦的原因」，包括以下8點：





1.易失控怒吃 →心情不好更易失控





心情不好同時又要控制飲食，反而更想吃。





2.沒飽足感 →吃更多垃圾食物





推薦多吃蔬菜，除了營養外，也能更延長飽足感。





3.沒力氣運動 →加速肌肉流失





身體沒有足夠的肌肉，導致沒力氣運動，或是運動也沒用。





4.壓力肥 →影響自律神經系統





現代人壓力大，且是長期持續狀況，身體會出現自我保護機制，開始容易囤積脂肪。





▲美女營養師高敏敏在臉書點出「8大錯誤飲食習慣」，她提醒大家「不吃不等於變瘦」。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

5.基礎代謝率降低 →進入節能模式





吃太少會讓身體進入「節能模式」，嚴重時還會影響心情。





6.荷爾蒙失調 →食慾來克制不住





即便有運動和飲食管理，卻依舊變胖，或許是荷爾蒙出問題，此時建議尋求醫師協助。





7.容易復胖 →體脂肪增加 惡性循環





只吃零食、吃太少，或是只攝取單一食物都會造成肥胖...體重、體脂不減反增。





8.下一餐吃更多 →補償性飲食





不吃正餐卻吃一堆零食...到下一餐又不太餓，導致惡性循環。





此外，高敏敏建議，想吃東西時不要壓抑自己，吃點健康的食物沒有關係的！來盤水果、喝杯豆漿或牛奶、優酪乳、來片雞胸肉等都可以，但千萬不要放縱自己吃高熱量食物，像是炸物、加工食品、甜點等，多吃蔬菜、低卡原型食物，也不要等餓了才去吃飯，按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽才是較好的飲食習慣，沒有定時吃飯除了導致越吃越多，還有可能引起腸胃不適。（編輯：許苡晴）





▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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