冷凍雞肉煎一煎「變綠色」！女一看嚇壞 行家抖出原因
近期受到疫情影響，為了減少在外移動，許多民眾會到超市、賣場買冷藏、冷凍肉品回家備用，自己下廚料理三餐。不過就有位女網友透露，她拿出家中的冷凍雞肉下鍋煎來吃，但卻發現雞肉看起來變成綠色的，讓她嚇壞了，詢問大家是自己的保存冷藏方式有問題嗎？釣出內行網友解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 14:50:40
原PO在PTT發文表示，剛剛煎了一塊雞肉發現看起來竟變綠，讓原PO直呼「嚇死我了！」接著解釋因為疫情，一次都在超市買很多冷藏肉，買回家分裝後直接冰冷凍，想不到拿出來料理卻發現肉變綠色。原PO趕緊檢查冰箱，發現還有兩盒肉已經超過有效期限1個多禮拜，不禁緊張請教大家「請問這些肉還能用嗎？不知道我的保存方法哪裡有誤？」
不過比起保存方法有問題，就有內行網友指出「你是在煎之前發現雞肉變綠，還是煎完發現變綠？」該網友解釋，「因為肉變綠，會伴隨著黏液跟臭味」，不太可能還會拿下去煎。而如果肉拿出來未覺有異，煎完後看起來卻變綠，那可能只是因為刀子切面造成的光澤反射。
更有其他網友分享農委會「農業知識入口網」的報導，畜產試驗所曾經解答，肉片或肉塊於切面上有時可見金屬綠色光澤，此為正常現象、稱為「Iridescence（虹彩現象）」，係因肉類經過鋒利刀具切割後，光滑的肌肉表面上肌肉結構整齊排列，經由光線反射所致的正常物理現象。在禽肉方面，腿肉切塊亦常見此現象，但是如果肉塊上除了有綠色色澤外，質地生黏且有異味，那可就是微生物孳生，千萬別吃下肚。
另外也有網友針對保存方式建議，「冰之前要用餐巾紙吸乾表面水分，或是買專用的吸血水的紙，多做這一步，怪味會減少很多，保存期限也能拉長」、「冰箱冷凍溫度夠低嗎？有時候是冰箱問題」、「冷藏的肉保存期限短，可以按照吃的份數分裝冷凍，不要重複冷凍跟解凍」。（編輯：倪浩軒）