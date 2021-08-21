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房市／找回笑容　紅鼻子醫生線上助病童

▲將歡笑帶給病童的紅鼻子醫生計畫改線上預約方式，提供家長免費申請。（圖／紅鼻子醫生／紅鼻子關懷小丑協會）
▲將歡笑帶給病童的紅鼻子醫生計畫改線上預約方式，提供家長免費申請。（圖／紅鼻子醫生／紅鼻子關懷小丑協會）

財經中心/綜合報導

2021-08-21 08:00:00

「媽媽，怎麼有小丑跑進來，他們怎麼可以來醫院?」得了腦癌的孩子原本大哭大鬧，在這群裝扮成紅鼻子醫生帶動唱後，停止了哭泣，展開許久未見的笑容。這些年紅鼻子醫生到各家兒童重症病房，帶快樂給病童，但新冠肺炎疫情爆發後，他們無法前往醫院，迅速更改方式，採線上預約服務的方式，希望幫助病童的活動不間斷。

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在台灣每年約有90萬人次小孩住院治療，更有超過1800位孩子不幸去世，為鼓舞病童，紅鼻子醫生計畫是2016年引進台灣，小丑演員必須透過表演藝術、兒童心理、兒童醫療的專業訓練，至醫院為病童們做表演，信義公益基金會是第一個提出贊助支持，開始在台大兒童醫院癌症病房定期服務，並且每年會共同舉辦一場活動，包含手做DIY及各種遊戲；後來引起各處的認同，陸續有其他基金會或醫院加入贊助行列中，因而拓展至北中南其他家醫院服務。

有家長網路留言分享，她孩子住院兩周，幸運遇見紅鼻子醫生到來，一早護理站傳來鈴鼓、烏克麗麗的音樂聲，然後看見病房一間間打來，孩子們開始探出頭，隨著紅鼻子醫生在病房走道巡遊，隨手可得的吹風機、礦泉水都能成為孩子互動的工具，跟在後面的小孩、家長越來越多，笑聲傳遍醫院。

在2017年不敵腦癌病魔去世的葉道煌，在他人生最後階段，有紅鼻子醫生陪伴下找回失去的快樂拼圖，甚至與紅鼻子醫生一同搞笑逗樂其他孩子，他媽媽受訪時提到:「孩子離開前說他是大明星，要去天堂了」。對家長而言，這是孩子們人生最艱難的時刻，尤其小孩在醫院沒有笑容，只有眼淚，家長既痛心又無助，這些紅鼻子醫生帶給小孩歡樂，也治癒家長的心靈。

但去年因為疫情轉型，紅鼻子醫生轉型為視訊服務模式，今年又因醫院降載，住院病童人數減少，加上很多病童家庭面臨陪病規定、生活、經濟等變動，必須先關注處理生活瑣事而無暇幫病童預約紅鼻子醫生視訊服務，可惜紅鼻子醫生的服務人次比往年大幅減少。

信義公益基金會表示，希望藉由推廣能將紅鼻子醫生的服務輸送給更多病童家庭，而且因為線上預約服務，反而打破醫院的界線，只要是有需要的家庭，包括之前紅鼻子醫生未進駐的醫院病童、已出院返家休養的病童、罕見疾病的病友等，都可以預約視訊服務。

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