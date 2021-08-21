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天兵女兒買鞋後多「1舉動」！媽傻眼　全場卻讚爆：可愛

▲女網友透露天兵女兒買新鞋回家後的「1舉動」讓她傻眼，網友卻讚爆。（示意圖／取自pixabay）
▲女網友透露天兵女兒買新鞋回家後的「1舉動」讓她傻眼，網友卻讚爆。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-21 10:51:50

小孩子的童言童語最是天真，有時候他們一些天馬行空的舉動，讓大人們看了直呼哭笑不得，但卻又有種單純的可愛。有位女網友就透露自己的天兵女兒買新鞋回家後「1舉動」讓她看傻眼，忍不住問女兒「為什麼要這樣？」但網友看了卻紛紛稱讚，引發熱議。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，「我家天兵女兒...將新買的鞋子用膠帶把它全部封起來...」問女兒為什麼要這樣？女兒則天真回答「我就怕它髒了，這樣還要再買～」讓原PO好氣又好笑，直呼「我要誇她？還是揍她？」

▲原PO女兒買回新鞋子就先貼膠帶，因為怕弄髒，讓她又好氣又好笑。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO女兒買回新鞋子就先貼膠帶，因為怕弄髒，讓她又好氣又好笑。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
笑翻的網友們紛紛在底下留言回覆說，「真是可愛，想到用這樣的方式」、「哈哈，客家精神啊」、「從小就知道包膜的重要性」、「車子都要鍍膜了，鞋子當然也要包膜」、「很棒，她知道喜歡的東西要靠自己保護」、「概念很好啊，多鼓勵」、「至少她已經有惜物的觀念了」、「當然是先誇讚孩子很珍惜鞋子，孩子心思是好的，只是做法不正確」。

另有網友建議，「下次用保鮮膜，比較不會有殘膠」、「用防水噴劑就好啦」、「要教她正確方法啊，用白蠟燭擦過一遍，可防水」。（編輯：倪浩軒）

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