影／小習慣成就人生高度！成功人士都有這8個好習慣

現代人生活壓力大，不少人都在社會的影響下養成一些習慣，好習慣雖然能幫助生活更有規律、正向生活，但若有壞習慣，也會使自己頹廢、喪志不少。YouTube頻道「九粒Jolie 」這次就要來跟大家分享，成功的人到底都有哪 8 個好習慣？養成之後能讓人生有什麼改變呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-27 20:00:00
首先第一個是「減少使用資訊過多的媒體」，因為科技的發達，每個人在生活中最不可或缺的除了陽光、空氣、水，就是智慧型手機了。但是九粒認為，手機並不能帶給我們真正的快樂，尤其在社群網站逛久了，只會衍生出忌妒心、比較心理等，所以放下手機，一來守護眼睛、二來改善心智。
第二個是「整理人生的所有方面」，由於網路發達帶給我們的休閒娛樂眾多，我們經常會讓自己生活在一團混亂中，明明生活帶來很多樂趣，但我們卻總抱怨一無所有，所以九粒表示，大家應該要找個時間把每件事情寫在待辦事項上，這樣回頭一看就會驚訝發現，其實每天都可以過得這麼豐富。
影片中九粒還推薦了許多成功人士才有的習慣，其中包含「有初學者的心態」、「與他人分享」、「放棄當第一名」、「停止與別人比較」、「感激反思你所擁有的」、「
注重在好的事情，而不是壞的上面」等。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：九粒Jolie
原始影片：https://youtu.be/kamvp3cVkx8