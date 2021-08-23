考選部「預備文官團」8／25啟航　首邀青年展創新價值

先前為因應本土疫情嚴峻，考選部原定於7月21日至8月9日舉行的「預備文官團-地方文官領航隊」，延期至8月25日至9月11日舉行，考選部今（23）日表示，確定將在25日如期舉行，後續也會密切觀察疫情發展，以團員之安全與權益為優先考量。





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考選部「預備文官團」的發想理念及目標，在於提供優秀青年學生提早接觸公務體系的機會，了解公務機關運作模式及組織文化，俾於通過國家文官考試後，縮短適應期，儘早熟悉業務，並得安定留任公務體系，以提升國家文官體系之質量，本年優先以「地方文官領航隊」為主軸，使關切在地議題的有志青年學生，實地參與在地治理，共創地方翻轉之價值。





考試院院長黃榮村於第44次院會聽取考選部針對2021年預備文官團規劃情形後表示，預備文官團係首次辦理，考選部為落實培育現代政府所需的治理人才理念，希望藉由本計畫培育未來優秀文官，為公部門注入活力與新思維，共創政府與人才雙贏，其用心值得肯定。





本計畫由考試院指導、考選部主辦，並由基隆市政府、公務人員保障暨培訓委員會及教育部青年發展署協辦，招募來自12所大學不同系所之團員計21名，活動內容涵蓋國家考試簡介、傑出公務人員職涯分享及座談、國家文官學院訓練課程、基隆市政府實務研習、專題研討、成果發表及專題競賽，培訓內容豐富精彩，鼓勵團員結合地方政府實務體驗，發散創意思考解決地方問題。





考選部部長許舒翔另表示，期待本次參加預備文官團訓練首航的團員，結訓後能順利通過國家考試，儘快加入地方文官為民服務的工作，實現「地方開創、文官領航」的理想。



