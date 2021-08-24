非必要但好用的汽車配備？網狂推「這3項」：用過回不去
買汽車算是人生里程碑之一，即使住在有大眾交通運輸的市區，但有車後不僅方便出遠門旅遊，載運東西也能靠自己，躋身有車一族還是讓許多人趨之若鶩。而隨著車用科技日新月異，就有網友好奇詢問大家，「非必要，但好用」的汽車配備有哪些？引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 17:26:59
原PO在PTT發文表示，現在科技越來越進步，很多新配備未必是必要的，「但只要用過就回不去，以後一定不會買沒有這個設備的車，或是一定會加裝」的配備有哪些？接著便列出一些清單，包括倒車顯影、盲點偵測、自動跟車、電動尾門、後座出風口等等。
問題曝光後掀起討論，許多網友紛紛留言推薦心目中「用過就回不去」的好用配備，「倒車顯影」、「自動跟車（ACC）」、「360度環景最有感」、「倒車顯影多鏡頭真的好用」、「盲點跟倒車顯影是基本的」、「autohold真的超好用，停紅燈從此不用再踩著煞車有夠爽」、「keyless我覺得超級重要」、「倒車顯影吧，美國都強制安裝了」、「絕對是通風椅」。
網友的回答十分發散，每位駕駛人注重的點都不盡相同，不過綜觀大家留言，「倒車顯影」和「keyless」以及「通風座椅」獲得最多人點名，而其中又以「倒車顯影」領先其他兩者。而且由於倒車顯影實在太實用，就有網友覺得「倒車顯影都普及十幾年了，不算非必要配備吧」，獲得不少認同。（編輯：倪浩軒）