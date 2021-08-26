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▲展覽資訊。（圖／KKLIVE提供）

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）

——沈浸式投影區

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）

原文出處 : ReadyGo 【莫內光影體驗展】一腳踩入畫作，身歷其境感受浪漫革命

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