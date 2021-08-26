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【莫內光影體驗展】一腳踩入畫作，身歷其境感受浪漫革命

【莫內光影體驗展】一腳踩入畫作，身歷其境感受浪漫革命
【莫內光影體驗展】一腳踩入畫作，身歷其境感受浪漫革命

ReadyGo

2021-08-26 00:30:21

2020年以【再見梵谷—光影體驗展】感動全台近30萬人的策劃團隊，耗時兩年打造全新沈浸式體驗展【印象‧莫內—光影體驗展】，可謂完美以現代科技轉換了印象派對「光」與「色彩」的極致追求。

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以莫內為主軸深入淺出編年解析印象派與當時歐陸社會政治發展的緊密關聯，集合包括莫內、雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派巨擘2000多幅經典作品，於超過五公尺的巨幕重現，讓印象派名家們筆下揮灑的瑰麗油彩與細節筆觸，前所未有地躍然眼前，光影環繞搭配古典樂章與特製香氛，更令人彷彿一腳踩入畫作，帶領觀眾沈浸當代藝術史最璀璨的篇章，一窺影響未來百年的浪漫革命。

▲展覽資訊。（圖／KKLIVE提供）
▲展覽資訊。（圖／KKLIVE提供）
▲展覽資訊。（圖／KKLIVE提供

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）


展區介紹

——沈浸式投影區

揉合影像、聲音、氣味營造令觀眾全然投入的沈浸式觀展氛圍，約40部投影機、高達五公尺的多頻幕投影、超過2000多幅影像結構40分鐘感官饗宴，將印象派發展分為三個階段，搭配著古典配樂，完全融入印象派光影與色彩的流動之間。

前導介紹區

深入淺出以時間為縱軸，編年解析印象派與當時歐陸社會政治發展的緊密關聯，並透過印象派主要風格、藝術家以及重要作品介紹，讓觀眾對印象派有基礎的認識，同時爬梳《印象‧莫內—光影體驗展》敘事脈絡，讓人更容易融入沈浸式投影區營造的氛圍。

莫內橋

以被稱為「莫內花園」的吉維尼故居為靈感，參考《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，實景重現莫內花園中日式步橋的田園風光，提供觀眾沈浸印象派的浪漫情調。

繪畫區

以投影教學帶大人小孩一起入門，走入繪畫的世界，學習如何繪製莫內鍾愛的「日式步橋」等題材，更了解莫內與印象派畫家們作畫的方式。

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供

▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）


【展出18位藝術家列表 】

克勞德・莫內（Claude Monet）

愛德華・馬奈（Édouard Manet）

卡米爾・畢沙羅（Camille Pissarro）

皮耶-奧古斯特・雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）

艾德格・竇加（Edgar Degas）

保羅・塞尚（Paul Cézanne）

亨利・德・土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）

貝絲・莫莉索（Berthe Morisot）

艾弗雷德・希斯萊（Alfred Sisley）

瑪莉・卡薩特（Mary Cassatt）

古斯塔夫・卡列博特（Gustave Caillebotte）

亞曼・基約曼（Armand Guillaumin）

亨利・埃德蒙・克羅斯（Henri-Edmond Cross）

保羅.席涅克（Paul Signac）

喬治・秀拉（Georges Seurat）

皮耶・波納爾（Pierre Bonnard）

伊娃・岡薩雷斯（Eva Gonzalès）

尚貝・勞德（Jean Béraud）

更多展覽資訊>>https://www.youtube.com/watch?v=53Us-NYAlHA



原文出處 : ReadyGo 【莫內光影體驗展】一腳踩入畫作，身歷其境感受浪漫革命

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