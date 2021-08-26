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▲展覽資訊。（圖／KKLIVE提供）
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
展區介紹
——沈浸式投影區揉合影像、聲音、氣味營造令觀眾全然投入的沈浸式觀展氛圍，約40部投影機、高達五公尺的多頻幕投影、超過2000多幅影像結構40分鐘感官饗宴，將印象派發展分為三個階段，搭配著古典配樂，完全融入印象派光影與色彩的流動之間。
前導介紹區
深入淺出以時間為縱軸，編年解析印象派與當時歐陸社會政治發展的緊密關聯，並透過印象派主要風格、藝術家以及重要作品介紹，讓觀眾對印象派有基礎的認識，同時爬梳《印象‧莫內—光影體驗展》敘事脈絡，讓人更容易融入沈浸式投影區營造的氛圍。
莫內橋
以被稱為「莫內花園」的吉維尼故居為靈感，參考《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，實景重現莫內花園中日式步橋的田園風光，提供觀眾沈浸印象派的浪漫情調。
繪畫區
以投影教學帶大人小孩一起入門，走入繪畫的世界，學習如何繪製莫內鍾愛的「日式步橋」等題材，更了解莫內與印象派畫家們作畫的方式。
▲▼展場內部呈現。（圖／KKLIVE提供）
【展出18位藝術家列表 】
克勞德・莫內（Claude Monet）
愛德華・馬奈（Édouard Manet）
卡米爾・畢沙羅（Camille Pissarro）
皮耶-奧古斯特・雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）
艾德格・竇加（Edgar Degas）
保羅・塞尚（Paul Cézanne）
亨利・德・土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec）
貝絲・莫莉索（Berthe Morisot）
艾弗雷德・希斯萊（Alfred Sisley）
瑪莉・卡薩特（Mary Cassatt）
古斯塔夫・卡列博特（Gustave Caillebotte）
亞曼・基約曼（Armand Guillaumin）
亨利・埃德蒙・克羅斯（Henri-Edmond Cross）
保羅.席涅克（Paul Signac）
喬治・秀拉（Georges Seurat）
皮耶・波納爾（Pierre Bonnard）
伊娃・岡薩雷斯（Eva Gonzalès）
尚貝・勞德（Jean Béraud）
更多展覽資訊>>https://www.youtube.com/watch?v=53Us-NYAlHA
原文出處 : ReadyGo 【莫內光影體驗展】一腳踩入畫作，身歷其境感受浪漫革命
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