《刻在》遭爆更像「2015年這首」！網友一聽全愣：拼裝車
歌曲《刻在我心底的名字》奪下本屆金曲獎「年度歌曲獎」以及去年金馬獎的最佳電影歌曲獎，但綜藝圈老大哥吳宗憲昨（28）日卻砲轟表示「這首歌根本是抄襲英文老歌《Reality》」，認為金曲評審不公平，事件持續延燒，更爆出疑抄襲大陸鋼琴曲。隨後，又有網友在PTT直指，《刻在我心底的名字》其實更像2015年的一首日本歌曲，話題再度掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 07:04:02
一名網友在PTT八卦版提到，《刻在我心底的名字》連續爆出疑抄襲英文老歌《Reality》、日本歌曲和大陸鋼琴曲事件之後，他聽完卻覺得「這自由XX、刻在XXXXX，兩首曲的旋律根本就LAG，有一首2015年上傳的詩歌旋律根本就出現了XD」，他認為似乎更像早在2013年製作、2015年就公開的日本詩歌《主は我らの太陽（主祢是我們的太陽）》。
網友們一聽也忍不住直呼「有像」、「超像= =」、「再下去該不會還有另一首吧」、「抄襲你的抄襲」、「拼裝車」、「原來這才是原創」、「致敬大賽開始了嗎？還有沒有新參賽者」。
針對年度歌曲《刻在我心底的名字》抄襲爭議，文化部說明，依金曲獎報名須知，年度歌曲獎應為全新之創作單曲（包含詞、曲及演唱）。有關第32屆金曲獎年度歌曲《刻在我心底的名字》疑涉著作權爭議，依《著作權法》規定，應由著作權人提出，經智慧財產及商業法院嚴謹的專業判斷，文化部影視局再依據判斷結果進行後續處置。
而華納音樂公司表示《刻在我心底的名字》為許媛婷、謝佳旺、陳文華共同創作，絕非抄襲：「對於近日媒體報導《刻在我心底的名字》為抄襲，令華納公司所屬作者感到困擾和遺憾，各界就該歌曲之指教，華納公司均理解尊重，惟為恐各界誤解，本律師代華納公司聲明，歌曲《刻在我心底的名字》為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。」（編輯：賴詠璿）