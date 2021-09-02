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被子黏「12顆笑臉球」嚇壞媽！行家揭真相：不是荔枝椿象

▲一名女網友發現被子上黏了「12顆笑臉球」，就有行家解開正解表示「並非荔枝椿象！」（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲一名女網友發現被子上黏了「12顆笑臉球」，就有行家解開正解表示「並非荔枝椿象！」（圖／翻攝爆系知識家臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 21:01:42

夏天是不少蚊蟲產卵繁殖的季節，每到這時許多人都深怕家中陷入「蟲蟲危機」。然而，就有一名媽媽指出，在小孩的被子上發現疑似蟲卵的12顆綠色不明球體，且每顆臉上都掛著笑臉，讓她不解詢問「有人可以告訴我是什麼嗎？」對此，就有行家立馬揭開真面目。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示在小孩的被子上發現疑似蟲卵的不明物體，隨後她也貼出照片，只見畫面中有12顆綠色球體，每顆上面都有著類似笑臉的表情。她一開始本猜測是荔枝椿象，「但我只看到12顆⋯⋯我有拿衛生紙捏！捏起來是硬的」，因而讓她好奇詢問「有人可以告訴我是什麼嗎？謝謝回答」。

▲原PO發現小孩的被子上，黏著12顆掛著笑臉的綠色球體。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲原PO發現小孩的被子上，黏著12顆掛著笑臉的綠色球體。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
問題一曝光後，不少人看到卵上出現笑臉符號，紛紛歪樓直呼「我還以為上面的笑臉是用麥克筆塗的」、「好可愛的笑臉，好像會笑的海葡萄」、「他們會一直對你笑，笑到你心裡發寒」、「怎麼感覺上面有眼睛跟嘴巴」、「我差點問那個表情是不是你畫的」、「這年頭連蟲卵都有表情包了」、「表情再怎麼可愛，我還是會用衛生紙包起來火化它們」。

不過，就有行家揭密真面目，指出「這是快孵化的椿象，俗稱臭屁蟲，從微笑變大笑，再來就孵化了」、「荔枝椿象的卵有14顆，黃斑椿象是12顆」、「12顆應該是黃斑椿象」。

據了解，黃斑椿象又名黃斑椿、麻皮蝽、黃斑黑蝽，身體主要呈灰黑色，身上還散布著黃色斑紋，繁殖期通常在春、夏季，此時能在樹葉上見到一顆顆呈淡黃綠色的蟲卵，通常一次產下約12顆卵，排列整齊還會圍成圓。（編輯：陳雅雲）

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