婚前ALL IN狗狗幣慘賠！男拿NFT「取代鑽戒」　下場GG了

近年來比特幣（bitcoin）、以太幣（Ethereum）等加密貨幣爆紅，除了有著讓人致富的機會外，在特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）的推廣下，狗狗幣（doge）價格也一飛衝天，尤其非同質化代幣（nonfungible token、簡稱NFT）這個夏天掀起熱潮，自八月以來上漲約36%，本月有望上看4000美元大關。有網友就提到自己將積蓄全壓在狗狗幣上，最後買不了鑽戒，只能拿「藝術品NFT」向老婆求婚，下場卻是讓老婆氣得鬧分手。

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▲ 特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）熱愛狗狗幣甚至成為迷因。 （圖／美聯社／達志影像）

× ▲ 特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）熱愛狗狗幣甚至成為迷因。 （圖／美聯社／達志影像）

日前一名外國男網友在

《Reddit》論壇

的感情版上提到，自己前陣子因為看好狗狗幣的未來趨勢，因此將財產「All in」全壓在狗狗幣，卻因買在最高點暴跌一夕之間把畢生積蓄賠光，只能用剩下的錢買「藝術品NFT」取代鑽戒向女友求婚。

該名網友還原事發經過，他提到當自己單膝跪地求婚時，拿出來的不是戒指，而是兩人將共同擁有的NFT時，對方竟崩潰大哭，指責他怎麼可以把錢亂花在這上面，儘管原PO努力解釋未來10年可能就靠著NFT換到一棟豪宅，這遠比一枚鑽戒來得有意義也有價值，不過對方卻無法認同也不接受他這樣的求婚，「我不想賣掉NFT放棄千載難逢的機會，但也不想跟她分手，到底該怎麼辦呢？」。

▲男網友還原用NFT求婚的事發經歷。（圖／翻攝自Reddit）

× ▲男網友還原用NFT求婚的事發經歷。（圖／翻攝自Reddit）

不少網友看完了他的經歷後紛紛搖頭表示，他的行為根本不是投資而更像個賭徒，同時也認為他應該好好跟女友溝通才對，「對沒有投資經驗的女友來說，會這麼突然就接受才有鬼吧！」、「老兄，用10年後可以換到豪宅的說法根本就是在哄小孩，不如好好跟女友解釋NFT的價值吧」、「如果對方本來期待的是鑽戒，當然會錯愕到不行啊」。

由於NFT將在未來的零售業、社群媒體、娛樂圈扮演重要角色，不論是推文、梗圖或數位藝術創作都具備不可複製的特性，可說是標示了作者、價格、得標者、得標日期的虛擬契約，也成為不少新銳藝術家發行作品的新寵，例如推特執行長2006年發布的首篇推文，就將透過NFT的形式出售，

，因此也有網友替原PO緩頰，解釋這就像是拿出地契來向對方求婚。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

（編輯：楊智傑）

▲由推特（Twitter）創辦人杜錫（Jack Dorsey）發出的史上第一條推文，今天被當作「不可替代代幣」（NFT）拍賣出去，得標價飆破290萬美元（約新台幣8230萬元）。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）