鋰電池折到「狂冒白煙」！她驚：怎麼辦　專家曝正確處理

隨著科技日新月異，鋰電池的應用也逐漸普及，小至手機、行動電源、相機、手錶等，大至交通工具如電動機車、電動汽車等都能見到鋰電池的蹤跡，今（2021）年開始全球鋰電池市場需求更是因為電動車趨勢而有明顯提升。不過在技術與應用提升的同時，相對劣質的鋰電池也常傳出爆炸、起火事故，而遇到鋰電池引起火災該如何解決呢？日前消防專家就給出了正確處理方式，提醒民眾在第一時間做好緊急應對。

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日前就有一名網友在PTT的八卦版上發文提到，自己因為早上急著出門上班，意外折到了心愛的智慧型手機，沒想到手機電池就開始有火光和冒煙的現象，焦急的她只好趕緊將電池水中降溫，但電池仍持續冒出白煙，這也讓她不知該如何是好，只能在等待電池情況好轉同時順道發文詢問網友。

文章曝光後，就有不少網友紛紛建議「放浴室泡著就好，沒有明火不會怎樣，外國也是這樣幹」、「放水裡降溫就好，不要讓它出現明火而已」、「滅火，太嚴重就119」，而她最後也將鋰電池裝進泡水的飼育盒內，交給消防隊處理。

▲最後女網友將鋰電池泡近飼育盒內，並交給消防人員處理。（圖／翻攝自PTT）

事實上，

消防署

日前就指出，民眾在家中如果遇到鋰電池起火的情況，若起火的是筆記型電腦、行動電源等小型鋰電池組，建議使用

乾粉式滅火器

將火災撲滅，但

更好的是將其放置於水桶

內，會有更好的效果；至於起火的若是電動機車、電動車等大型鋰電池組，乾粉滅火器恐怕無法起效果，只能透過

大量的水持續降溫散熱

，降低及阻斷電池芯產生的熱失控。