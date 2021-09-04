COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鋰電池折到「狂冒白煙」！她驚：怎麼辦　專家曝正確處理

▲鋰電池得應用十分廣泛，但也有劣質鋰電池造成爆炸、起火的事故先例，日前就有女網友手機折到後發生鋰電池冒煙的事故。（示意圖／取自《Pixabay》）
▲鋰電池得應用十分廣泛，但也有劣質鋰電池造成爆炸、起火的事故先例，日前就有女網友手機折到後發生鋰電池冒煙的事故。（示意圖／取自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-04 16:49:30

隨著科技日新月異，鋰電池的應用也逐漸普及，小至手機、行動電源、相機、手錶等，大至交通工具如電動機車、電動汽車等都能見到鋰電池的蹤跡，今（2021）年開始全球鋰電池市場需求更是因為電動車趨勢而有明顯提升。不過在技術與應用提升的同時，相對劣質的鋰電池也常傳出爆炸、起火事故，而遇到鋰電池引起火災該如何解決呢？日前消防專家就給出了正確處理方式，提醒民眾在第一時間做好緊急應對。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前就有一名網友在PTT的八卦版上發文提到，自己因為早上急著出門上班，意外折到了心愛的智慧型手機，沒想到手機電池就開始有火光和冒煙的現象，焦急的她只好趕緊將電池水中降溫，但電池仍持續冒出白煙，這也讓她不知該如何是好，只能在等待電池情況好轉同時順道發文詢問網友。

文章曝光後，就有不少網友紛紛建議「放浴室泡著就好，沒有明火不會怎樣，外國也是這樣幹」、「放水裡降溫就好，不要讓它出現明火而已」、「滅火，太嚴重就119」，而她最後也將鋰電池裝進泡水的飼育盒內，交給消防隊處理。

▲鋰電池（圖／取自《Pixabay》）
▲最後女網友將鋰電池泡近飼育盒內，並交給消防人員處理。（圖／翻攝自PTT）
事實上，消防署日前就指出，民眾在家中如果遇到鋰電池起火的情況，若起火的是筆記型電腦、行動電源等小型鋰電池組建議使用乾粉式滅火器將火災撲滅更好的是將其放置於水桶，會有更好的效果；至於起火的若是電動機車、電動車等大型鋰電池組乾粉滅火器恐怕無法起效果，只能透過大量的水持續降溫散熱，降低及阻斷電池芯產生的熱失控。  

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀