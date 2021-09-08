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答案揭曉! Hyundai氫燃料電動跑車具備690匹最大馬力!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-08 08:55:20

一個多禮拜前曾報導Hyundai在Hydrogen Wave線上活動將公布品牌最新的氫能源技術及相關車款，最讓車迷關注的莫過於一款造型流線的雙門跑車，如今答案終於揭曉，這款採氫燃料電池的跑車具備690匹馬力，行駛里程亦高達600公里，可說是性能與實用兼備的高效產品!

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Hyundai在Hydrogen Wave線上活動中宣布了未來的氫能源計畫，表示在20年內將大力推廣這類潔淨永續能源，推估到了2030年氫燃料電池的生產成本將與現行鋰電池相近，屆時將推升燃料電池的商用可行性，到了2040年全面普及後其使用範圍將從一般客車拓展至各商用領域，同時為了提早因應歐洲2035年商用車隊全面電動化政策，Hyundai承諾將大規模研發此類氫燃料電池車款。

活動中還演示了一套名為”The Trailer Drone”的替換式氫能源補充系統，透過模組化氫氣儲存桶藉由直接更換的方式達到快速能源補充，同時可依不同的行程規劃裝載所需的燃料，最多可提供1,000公里所需之能源。

除了在商用車領域的願景，Hyundai在活動中也公布了採用氫能源科技的雙門跑車Vision FK，這輛概念車結合燃料電池與插電式兩種技術，最多可儲備600公里里程所需之能源，動力輸出同樣相當吸睛具備690匹最大馬力，0-100 km/h僅消4秒左右，為了讓氫燃料技術提早落實於商用市場，Hyundai預計在2023年推出100kW and 200kW兩款新一代氫燃料電池，不僅效能高出兩倍，成本也比現行鋰電池減少50%，體積也將大幅縮小30%，意味著同樣容積能裝載更多電量，使用壽命也將提高50-100%，讓人不禁期待Hyundai氫能源策略能否成為未來的市場主流。

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