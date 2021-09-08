Ford積極搶攻英國警用車市場，展出Mustang Mach-E Concept電動概念警車

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在英國伯明翰舉辦的Emergency Services Show緊急服務用品展中亮相的Mustang Mach-E Concept，是Ford與長期合作之警用車改裝廠Emergency Services Show共同打造，基本就是以Mustang Mach-E，披上最新設計的999英國警車的塗裝與警示燈、警笛等設備，其中全新塗裝採特殊高規格材質，以確保全天候的辨識性。
Ford認為Mustang Mach-E優異的性能將成為警方打擊犯罪的利器，且繼經濟又環保，Mustang Mach-E GT版本可在3.7秒內由靜止加速到100km/h，而且Mustang Mach-E日前才打破了電動車連續行駛的續航力世界紀錄，原廠公布的續航力為379英里〈約610km〉，而在破世界紀錄的測試中，全程花了27小時，僅進行兩次加總時間為45分鐘的充電，共開了超過1350km，展現相當高的效能。而且Mustang Mach-E Concept額外增加的LED警示燈與警笛等設備所需電力是由另外加裝的12V電瓶提供，因此不會影響原本車上配置之電池的電力。同時外加設備也都是使用訂製的支架安裝，盡可能避免破壞原本的車輛陳設。
其實Ford在打造Mustang Mach-E Concept前，亦有徵詢過英國警方的意見，以期可以打造出它們所需要的環保車輛，Ford聲稱已有多個英國地方警察單位對Mustang Mach-E Concept進行評估，包括：Surrey、South Wales、Dyfed Powys、Devon & Cornwall，以及蘇格蘭等地的警察都有意願對Mustang Mach-E Concept進行進一步測試。
本次Ford所展示的Mustang Mach-E Concept是以標準版的AWD全輪驅動車型為基礎，Mustang Mach-E車系也有提供RWD後輪驅動車型與增程版AWD全輪驅動車型，都可以是警方需求進行改裝。
另外，除了Mustang Mach-E Concept，Ford還展示了五噸級距的Transit Conversion人員裝備運輸車，採模組化空間設置，可依需求彈性調整人員或裝備的使用空間，提供警方快速調度人員與運送裝備使用。