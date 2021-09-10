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影／精選10本世界最美護照　這國紫外線下竟可見美麗極光

▲ 精選世界 10 本最美護照，瑞士典雅的十字架壓紋設計也在其中。（圖／noodo Lab 授權）
▲ 精選世界 10 本最美護照，瑞士典雅的十字架壓紋設計也在其中。（圖／noodo Lab 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-10 10:00:00

護照可以說是一個國家的門面，YouTube頻道「noodo Lab」日前分享一則影片，整理精選 10 本世界最美護照，其中這個國家的護照，藉由紫外線光照射之下，竟能出現「美麗極光」的防偽圖！

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影片中「noodo Lab」介紹關於各國國家護照的小知識，並依序排名世界 10 大最美設計護照。


NO.10 瑞士
護照顏色與該國國旗顏色相同，紅底封皮上壓滿十字架紋路，設計感十足。


NO.9  梵蒂岡
雖然坐落於義大利首都羅馬，卻是一個獨立的國家。黑色封皮燙上金色的梵蒂岡標誌，並非每個人都可以擁有此護照，僅頒發給當地的神職人員，根據2019年統計，全球約僅有 830 本，可以說是非常稀有。


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▲ 低調奢華路線的梵蒂岡黑色護照，僅發給當地的神職人員。（圖／noodo Lab 授權）

NO.8  英國
英國護照充滿人文氣息與建築，護照設計本身含有該國發展成現代化的豐功偉業故事。


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▲ 英國護照內有著該國的發展史故事。（圖／noodo Lab 授權）

影片中段「noodo Lab」補充一個關於護照顏色的冷知識。「noodo Lab」表示護照顏色主要分為四種，分別為「紅、藍、綠、黑」，曾經或現在曾有過共產主義的國家，護照通常會使用紅色，但如果使用酒紅色，大多是歐盟的會員國，但近期才脫歐的英國，就把顏色改為藍色。


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▲ 全球護照顏色大致分為紅、藍、綠、黑等四種顏色。（圖／noodo Lab 授權）
綠色除了台灣和南韓以外，大部分多被伊斯蘭國家、西非經濟體系使用。藍色象徵「新世界」，像是加勒比海附近的15國，連結至南美洲，皆是藍色的護照。而黑色就屬稀有型，除了紐西蘭以外，大部分是非洲國家如剛果、加彭、贊比亞等。


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▲ 匈牙利護照的紫外線防偽設計，出現國歌歌譜。（圖／noodo Lab 授權）


「世界最美護照」爾後排名第七名至第一名依序是：印尼、菲律賓、匈牙利、紐西蘭、芬蘭、加拿大、挪威。護照中「紫外線光防偽」技術十分常見，如匈牙利護照在紫外線光照射底下，可以出現該國國歌歌譜；加拿大則是會出現絢麗的煙火秀、宜人風景等圖，挪威則是會出現漂亮的極光美景圖。而我們台灣的護照則是出現 101煙火、臺灣 2 字印刷等漂亮的防偽設計圖像。（影音編輯：謝美伶）


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▲ 挪威護照防偽設計出現漂亮的極光美景圖。（圖／noodo Lab 授權）
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▲ 台灣護照也有紫外線防偽設計。（圖／noodo Lab 授權）

▶ 感謝授權：noodo Lab
原始影片：https://youtu.be/gWSMHRNGlOQ

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2021-08-13-2021-08-16
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