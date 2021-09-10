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干貝怎料理內行？男曝「簡單5步」：像牛排一樣外酥內嫩

▲原PO分享干貝的料理方式，直呼「跟牛排一樣外酥內嫩」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO分享干貝的料理方式，直呼「跟牛排一樣外酥內嫩」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-10 11:25:37

許多老饕熱愛吃海鮮料理，像是最常見的魚、蝦及貝類等海產，不過深受民眾喜愛的「干貝」要怎麼料理才內行？就有一名男網友分享「簡單5步驟」，直呼這麼做「就像牛排一樣外酥內嫩」。

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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享生食級干貝的料理方式。首先，他先把干貝冷藏退冰一夜，真的沒出什麼水；第二，把干貝旁邊的唇拿掉，之後可以拿來加鮮蝦泡麵用。

▲原PO分享干貝的料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲原PO分享干貝的料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
第三，擦乾干貝的表面，鐵鍋大火加熱，微冒煙時加一匙酪梨油，接著快速地在干貝表面灑點海鹽（六顆，我分二次煎），灑完立刻含鹽面的一一下鍋，順時針接近外圍放六顆。

第四，不動干貝等90秒（煙太大就轉中火）翻面，第二面約60秒，在第50秒的時候放一些無鹽奶油，這時就要轉小火，然後用奶油澆淋在干貝上，大約30-45秒；最後，起鍋靜置約5-10分鐘，因為干貝會吸油，所以可以在底層放餐巾紙吸油，「真的像煎牛排一樣外酥內嫩」。

▲原PO分享干貝的料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲原PO分享干貝的料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「井字切也可以增加口感喔」、「煎干貝大火強煎就對了」、「感謝分享」、「這口感不錯，外酥內軟」、「用氣炸鍋炸也好吃」、「學起來，我煎的永遠都水水的」。（編輯：郭佩蓉）

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2021-08-13-2021-08-16
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