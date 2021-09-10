干貝怎料理內行？男曝「簡單5步」：像牛排一樣外酥內嫩

許多老饕熱愛吃海鮮料理，像是最常見的魚、蝦及貝類等海產，不過深受民眾喜愛的「干貝」要怎麼料理才內行？就有一名男網友分享「簡單5步驟」，直呼這麼做「就像牛排一樣外酥內嫩」。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，分享生食級干貝的料理方式。首先，他先把干貝冷藏退冰一夜，真的沒出什麼水；第二，把干貝旁邊的唇拿掉，之後可以拿來加鮮蝦泡麵用。





▲原PO分享干貝的料理方式。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

第四，不動干貝等90秒（煙太大就轉中火）翻面，第二面約60秒，在第50秒的時候放一些無鹽奶油，這時就要轉小火，然後用奶油澆淋在干貝上，大約30-45秒；最後，起鍋靜置約5-10分鐘，因為干貝會吸油，所以可以在底層放餐巾紙吸油，「真的像煎牛排一樣外酥內嫩」。



