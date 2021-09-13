影／台灣防疫居台外國人怎麼看？他們齊喊：非常安全

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YouTube頻道「網紅在幹嘛」日前分享一則街訪影片，訪問許多居住在台灣已久的外國人，分享自己對於台灣防疫的感受，並分析與自己國家疫情問題等；對於台灣，這群居住在台灣的外國人都齊聲喊「台灣真的非常安全」！
影片中他們各自分析自己國家，疫情持續無法好轉的原因，不外乎是「無法好好配合政府政策」的國民意識問題，或者是防疫意識不夠廣泛、普及化，甚至不相信新冠病毒存在的民眾都有。也舉例像是打完疫苗的民眾，以為身體沒有副作用就「百毒不侵」，不戴口罩而到處至公共場所活動，導致無法有效斬斷病毒傳播鏈。
其中「國民防疫意識」問題，居住在台灣已有八、九年的日本熊谷夫婦，熊谷太太就提到台灣人「國民性」的例子。她提到有次一歲多的孩子不曉得疫情嚴重性，沒戴口罩的狀況下，就有許多台灣人溫馨叮嚀說「弟弟這樣很危險」。她反問她的日本朋友，意外地卻得到「小朋友不需要戴口罩」的回應，這讓他們體驗到，台灣人真的對於防疫很認真。
最後對於住在台灣，是否感到比較安全的問題，影片中的外國人異口同聲接說出「台灣非常安全」的回應，也分享「現在在台灣真的很幸福」的心得，他們也各自用母語向全世界應援，盼望台灣疫情早日褪去、全世界能早日回歸安全的一天。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：網紅在幹嘛
完整影片：https://youtu.be/lku6O4RS8c8
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