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摩斯漢堡撞臉男星！2萬人瘋傳　網全哭：律師準備提告　

▲摩斯漢堡近日與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品。（圖／NOWnews資料照片）
▲摩斯漢堡近日與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-21 11:28:56

經常我們可以看見一位素人撞臉明星，但你見過連食物都可以撞臉的嗎？近日，摩斯漢堡推出甜點系粉紅米「蜜芋紅豆珍珠堡」，其外觀先是讓網友熱議非常像假牙後，男星無尊也意外發現與自己的牙齦大撞臉，在臉書上發出對比圖，引來超過兩萬名網友瘋傳，崩潰直呼「摩斯的律師已經提告」。

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摩斯漢堡與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出4款限量新品，其中一款為粉紅色米漢堡，其品名為「蜜芋紅豆珍珠堡」，實品為上下搭配粉色Q彈糯米飯，夾入台灣產綿密紅豆、蜜芋泥，再淋上香醇特調獺祭甘酒奶醬，引發話題。

而男星無尊則在臉書上發出自己「牙齦」與漢堡的真實對比照，並表示「看著我昨天的發文越看越餓，好吃直接就吃起來啦！」只見貼出的照片，無尊大露牙齦與蜜芋紅豆珍珠堡合影，上頭的牙齦面積與粉紅色糯米幾乎全一樣，引爆網友朝聖。

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▲無尊試吃摩斯漢堡新品，意外發現撞臉自己的「牙齦」，引發討論。（圖/無尊臉書）
不少人看了對比圖後，崩潰表示「摩斯漢堡律師已經在路上了」、「摩斯會開心嗎....」、「大撞臉＝＝不想吃了啦」、「不好意思了無尊，摩斯準備提告」、「被你弄到不敢吃了啦」、「現在看到這漢堡就想到你的牙齦！可惡！」、「真的好像＝＝」、「無尊太可愛了吧XD」、「超好笑，摩斯真的會跟你求償」、「摩斯怎麼得罪你的，你就老實招了www」。（編輯：張嘉哲）

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▲無尊發出與最新漢堡對比照，發現撞臉自己牙齦。（圖／無尊臉書）
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