學生愛遲到！25歲師嗆「沒時間蘑菇」 眾愣：第一次聽到
隨著時代的變化，流行的用語和習慣的手勢也不斷演變。今（22）日就有網友分享，他與大學生談話時，剛好提到「沒時間陪你們『蘑菇』」，結果一群人竟回應「沒聽過」，讓他不禁想問「我才25歲而已，是不是老了呀？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 16:36:45
原PO在《PTT》表示，稍早有幾位大學生來向他請教問題，但有人不守時遲到，他一氣之下便嗆「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇」，怎料，在場的學生卻透露，這是第一次聽到「蘑菇」可以這樣用，讓他疑惑地問「我才25歲而已，是不是老了啊？蘑菇已經沒人在用了？」
貼文曝光後，許多網友都回應沒聽過這個用法，「什麼意思？」、「我比你老還真的沒聽過了…」、「我都沒聽過」、「不要說蘑菇了，美國時間也很少人用了」，但還是有引起過來人回憶，「只有聽老一輩用過」、「好久沒聽到有人這樣說了」、「還真的聽過，好久了」、「有印象聽過，但想不起來」。
對此，就有熱心的網友查詢教育部國語辭典網站，才知道「蘑菇」也可以解釋為：故意糾纏或拖延時間，這讓網友忍不住驚呼，「原來蘑菇是正確用法啊」、「長知識了啊」、「這本來就是很冷門的用語了」、「我還以為你打錯字，結果真的就是這樣寫」、「居然真的有，我真的沒聽過」。（編輯：許智超）