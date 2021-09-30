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影／台菲混血萌娃自製芋頭西米露　奶音英文教學Ｑ到翻

影像中心/綜合報導

2021-09-30 10:00:00

現今不少家長為培養小孩「獨立自主」、「學會思考」的重要性，常會陪同一起做家事、做料理等休閒娛樂。YouTube頻道「TAC You To Travel」是由台灣與菲律賓組合而成的家庭，頻道上經常分享一家子的生活日常，而家中混血寶貝「Chanel」這次就要用可愛的奶音英文，教大家如何在家自製甜點料理「芋頭西米露」！

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在一旁家長的陪同下，Chanel 開始進行「芋頭西米露」的料理教學。要準備的食材有：芋頭（Taro）、西米露一杯（Sago）、牛奶 500g （Milk）、椰奶 500g（Coconut Cream）、 800g 水（Water）、 1/2 杯糖 （Sugar）、一點點鹽（Salt）


▲ 煮軟後透明的西米露，可以用乾淨冷水清洗。（圖／TAC You To Travel 授權）
▲ 煮軟後透明的西米露，可以用乾淨冷水清洗。（圖／TAC You To Travel 授權）

第一步先將西米露放入鍋中，加水煮至透明。而芋頭因切完馬上水煮是最好吃的，所以等等空檔再進行烹煮會比較好。烹煮西米露的過程要適時攪動，西米露煮約 7 分鐘後，可以發現它漸漸變得透明了，此時就可以關火，蓋上鍋蓋悶著，讓剩餘的西米露完整地變成透明狀。接著拿出篩網，用冷水清洗西米露，讓它變得更有彈性。

第二步請家長協助小朋友將芋頭切好塊狀，協助清洗乾淨後，放在一旁備用。接著可以將水、糖加入鍋中滾煮，接著加入鹽，滾沸後加入剛剛洗好的芋頭塊。

第三步，烹煮芋頭至軟塊泥狀的過程中，依序加入牛奶、椰奶後，充分攪勻後，就大功告成了！而若喜歡甜味較重的朋友，也可以在煮糖水的過程中，加入較多的糖來烹煮。之後將西米露放進碗中，淋上煮好的芋頭牛奶，好吃的芋頭西米露就大功告成啦！


▲ 過程中請家長記得要適時協助小朋友。（圖／TAC You To Travel 授權）
▲ 過程中請家長記得要適時協助小朋友。（圖／TAC You To Travel 授權）
連小朋友都可以一起動手做的好吃甜點「芋頭西米露」，料理過程中 Chanel 也用可愛的奶音英文，告訴大家怎麼烹煮會最好吃，空閒之餘不妨陪同家中小孩，來場料理遊戲吧！（影音編輯：謝美伶）


▲ 甜點芋頭西米露大人小朋友都能簡單動手做。（圖／TAC You To Travel 授權）
▲ 甜點芋頭西米露大人小朋友都能簡單動手做。（圖／TAC You To Travel 授權）

▶ 感謝授權：TAC You To Travel   
完整影片：https://youtu.be/N_AYnZv7izg

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