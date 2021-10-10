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另一半是否變心了？日本第一徵信社長親揭「出軌驗證法」

▲日本第一徵信社長親揭「出軌驗證法」！判斷另一半是否變心了？（圖／Shutterstock）
▲日本第一徵信社長親揭「出軌驗證法」！判斷另一半是否變心了？（圖／Shutterstock）

文/VOGUE

2021-10-10 08:00:00

以下這些關於愛情婚姻的真相，只有調查過26萬件外遇諮詢的徵信社社長知道…

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 人世間有多少夫妻，就有多少愛的形式，身為日本徵信業界營業額第一名的女社長，岡田真弓用26萬件外遇諮詢經歷告訴你，怎麼透過生活習慣驗證另一半是否變心了……講電話的時候，問一句「現在在哪裡？」、「幾點回來？」很重要。截至目前為止，在我們進行的調查當中，早上外遇的案例並不多，大部分都是在晚上。

因為和外遇對象幽會而晚歸時，一定會有相當高的機率以「接待客戶」、「和客戶、主管、同事、部屬開會」等工作為藉口。有時候，為了避免被懷疑，甚至還會提前告知會晚歸。這表示大部分的人和外遇對象幽會，都是從數天前就已經計畫好，而不是臨時決定。請挖掘出隱藏在行動背後的真相，仔細深入觀察。

▲懷疑對方外遇時，請挖掘出隱藏在行動背後的真相。（圖／Shutterstock）
▲懷疑對方外遇時，請挖掘出隱藏在行動背後的真相。（圖／Shutterstock）
懷疑對方有外遇時，就試著觀察配偶的貼身衣物！平常除了妻子、丈夫，或是同住的家人之外，外人並不會看到自己的貼身衣物。可是，外遇者希望讓外遇對象看到自己美好的一面，不想給人不修邊幅的感覺，所以開始發生肉體關係之後，就會重視起貼身衣物。如果貼身衣物突然變得時尚，就算被懷疑也是在所難免。

如果正在外遇或出軌的人是丈夫，請讓他穿上有縫上標記，或色調稍微不同的襪子。先把左右標記記起來，在丈夫回家時，確認襪子是否有對調。如果有的話，很明顯就是在某處脫下襪子，也就是脫了衣服，這時，外遇的可能性就會變大。

在夫妻關係當中，正在發生外遇或出軌的人，多少都會有點罪惡感。不僅會改變和妳（你）之間的關係，同時也會變得比較不願意和妳（你）的雙親見面。

▲不再有牽手、擁抱等肌膚接觸的舉動，值得懷疑外遇的可能性。（圖／Shutterstock）
▲不再有牽手、擁抱等肌膚接觸的舉動，值得懷疑外遇的可能性。（圖／Shutterstock）
以下是徵信社調查員大力推薦的出軌驗證法，透過三方面就能看到感情婚姻的真相。

手機驗證

現在，不分男女老幼，幾乎人手都有一支智慧型手機，但是，隨著年紀增長，使用頻率較多的功能只有電話和簡訊。如果外遇對象是個年輕人，外遇者為了配合對方，多半都會跟著安裝一些時下流行的應用程式，當有外遇嫌疑的丈夫或妻子，手機裡面出現了不符合個人風格的應用程式時，百分之百大有問題。

  1. 是否變更手機密碼，或是破解密碼的難度變高了？
  2. 他（她）十分排斥妳（你）查看或碰觸手機。
  3. 簡訊的往返紀錄、聊天紀錄全都刪得一乾二淨。
  4. 明明在家裡，手機卻片刻不離身。
  5. 來電或簡訊的人名是縮寫，或者是妳（你）不認識的名字。
  6. 有妳（你）不知道的全新聊天程式。
  7. 開始會用 Instagram、推特的私訊留言。
  8. 幫妳（你）或小孩拍照的次數變少了。
  9. 自動輸入時會出現「我愛妳」、「我想妳」、「我喜歡妳」或異性的名字。
  10. 用的貼圖是自己沒看過的（不會傳給自己）。
  11. 安裝了修圖軟體等年輕人使用的應用程式。
  12. 手機皮套裡面出現沒看過的卡片、鑰匙，或可疑的收據。
▲一旦有外遇關係，便可能開始用「很累」、「很睏」之類的理由拒絕做愛。（圖／Shutterstock）
▲一旦和外遇對象有了肉體關係，便可能開始用「很累」、「很睏」之類的理由拒絕做愛。（圖／Shutterstock）
性關係驗證

一旦和外遇對象有了肉體關係，最為顯著的變化就是性生活。外遇、出軌，不論男女，原因都在於對性的強烈渴望，因而希望透過外遇，來體驗夫妻間無法得到滿足的愉悅快感。

外遇肯定伴隨著性愛。因為透過性愛交流，可以讓彼此看到彼此追求快樂的態度。為了滿足外遇對象，外遇者會力求精進床上功夫。更令人意外的是，有些人會利用夫妻來練習，然後再把技術應用在外遇對象身上，非常愚蠢也十分殘酷。

  1. 開始用「很累」、「很睏」之類的理由拒絕做愛。
  2. 比以前冷淡，次數也有減少。
  3. 感覺像是在執行義務似的。
  4. 被碰觸到身體時，會警戒或是有厭惡感。
  5. 不再有牽手、擁抱等肌膚接觸的舉動。
  6. 做愛時很不專心，感覺像在思考其他事情。
  7. 技巧變得比過去更好。
  8. 對避孕變得更神經質。
日常驗證

日常生活中，如果妳（你）覺得同居配偶好像有點怪怪的，請注意下列幾點，稍微觀察一下。

  1. 一回到家就馬上洗澡。
  2. 仔細打聽妳（你）的預定行程。
  3. 只要說他（她）身上有陌生的香水味或菸味，態度就會變得怪異。
  4. 身上會配戴一些沒看過的首飾。
  5. 改變貼身衣物，變成穿全套。
  6. 以「想獨自一人」、「沒自信再走下去」、「婚姻經營不下去」等理由，突然提出離婚。
文章取自：徵信社長才知道，婚姻的真相：世上有堅定不移的愛情？哪種人最容易外遇？經手26萬件外遇的徵信社長最知道的變心跡象。 / 作者  / 岡田真弓 / 出版社 / 大是文化有限公司

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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