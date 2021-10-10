另一半是否變心了？日本第一徵信社長親揭「出軌驗證法」

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因為和外遇對象幽會而晚歸時，一定會有相當高的機率以「接待客戶」、「和客戶、主管、同事、部屬開會」等工作為藉口。有時候，為了避免被懷疑，甚至還會提前告知會晚歸。這表示大部分的人和外遇對象幽會，都是從數天前就已經計畫好，而不是臨時決定。請挖掘出隱藏在行動背後的真相，仔細深入觀察。
懷疑對方有外遇時，就試著觀察配偶的貼身衣物！平常除了妻子、丈夫，或是同住的家人之外，外人並不會看到自己的貼身衣物。可是，外遇者希望讓外遇對象看到自己美好的一面，不想給人不修邊幅的感覺，所以開始發生肉體關係之後，就會重視起貼身衣物。如果貼身衣物突然變得時尚，就算被懷疑也是在所難免。
如果正在外遇或出軌的人是丈夫，請讓他穿上有縫上標記，或色調稍微不同的襪子。先把左右標記記起來，在丈夫回家時，確認襪子是否有對調。如果有的話，很明顯就是在某處脫下襪子，也就是脫了衣服，這時，外遇的可能性就會變大。
在夫妻關係當中，正在發生外遇或出軌的人，多少都會有點罪惡感。不僅會改變和妳（你）之間的關係，同時也會變得比較不願意和妳（你）的雙親見面。
以下是徵信社調查員大力推薦的出軌驗證法，透過三方面就能看到感情婚姻的真相。
手機驗證
現在，不分男女老幼，幾乎人手都有一支智慧型手機，但是，隨著年紀增長，使用頻率較多的功能只有電話和簡訊。如果外遇對象是個年輕人，外遇者為了配合對方，多半都會跟著安裝一些時下流行的應用程式，當有外遇嫌疑的丈夫或妻子，手機裡面出現了不符合個人風格的應用程式時，百分之百大有問題。
- 是否變更手機密碼，或是破解密碼的難度變高了？
- 他（她）十分排斥妳（你）查看或碰觸手機。
- 簡訊的往返紀錄、聊天紀錄全都刪得一乾二淨。
- 明明在家裡，手機卻片刻不離身。
- 來電或簡訊的人名是縮寫，或者是妳（你）不認識的名字。
- 有妳（你）不知道的全新聊天程式。
- 開始會用 Instagram、推特的私訊留言。
- 幫妳（你）或小孩拍照的次數變少了。
- 自動輸入時會出現「我愛妳」、「我想妳」、「我喜歡妳」或異性的名字。
- 用的貼圖是自己沒看過的（不會傳給自己）。
- 安裝了修圖軟體等年輕人使用的應用程式。
- 手機皮套裡面出現沒看過的卡片、鑰匙，或可疑的收據。
一旦和外遇對象有了肉體關係，最為顯著的變化就是性生活。外遇、出軌，不論男女，原因都在於對性的強烈渴望，因而希望透過外遇，來體驗夫妻間無法得到滿足的愉悅快感。
外遇肯定伴隨著性愛。因為透過性愛交流，可以讓彼此看到彼此追求快樂的態度。為了滿足外遇對象，外遇者會力求精進床上功夫。更令人意外的是，有些人會利用夫妻來練習，然後再把技術應用在外遇對象身上，非常愚蠢也十分殘酷。
- 開始用「很累」、「很睏」之類的理由拒絕做愛。
- 比以前冷淡，次數也有減少。
- 感覺像是在執行義務似的。
- 被碰觸到身體時，會警戒或是有厭惡感。
- 不再有牽手、擁抱等肌膚接觸的舉動。
- 做愛時很不專心，感覺像在思考其他事情。
- 技巧變得比過去更好。
- 對避孕變得更神經質。
日常生活中，如果妳（你）覺得同居配偶好像有點怪怪的，請注意下列幾點，稍微觀察一下。
- 一回到家就馬上洗澡。
- 仔細打聽妳（你）的預定行程。
- 只要說他（她）身上有陌生的香水味或菸味，態度就會變得怪異。
- 身上會配戴一些沒看過的首飾。
- 改變貼身衣物，變成穿全套。
- 以「想獨自一人」、「沒自信再走下去」、「婚姻經營不下去」等理由，突然提出離婚。
※ BY JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com）
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