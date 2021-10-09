外送糾紛不斷！她建議「要求上樓按層數加錢」：皆大歡喜
外送平台近年相當盛行，因其合作商家多元，使許多民眾廣為使用，外送員忙翻之餘，更常常因細故與消費者發生糾紛。尤其外送員該不該把餐點送上樓，或是客人應該下樓來取餐，一直衍生出許多爭執。對此，就有網友建議外送平台應該明訂「送上樓的價錢，按層數加收」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 17:40:45
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，直言自己希望外送平台可以直接規範送上樓的價錢，並舉例像是「每層＋多少這樣...電梯樓梯分別多少這樣」。原PO強調自己不是外送員，但認為勞務收費本來就是合理，「要求越多，就要付出越多。 想要省錢，就自己辛苦一點」。原PO指出台灣停車不容易，外送員要找停車位也是很難。如果有送上樓的需求，「多付一點，也是皆大歡喜」。
明訂外送上樓額外收費的建議，獲得不少網友認同，「在美國，就算送上樓也會另外多給小費」、「很認同，可以減少很多糾紛」、「同意」、「不錯啊～像送桶裝瓦斯那樣」、「覺得合理，才不會有些奧客很不尊重外送員」、「應該像搬家公司一樣爬幾樓就加錢，這樣外送員辛苦才有代價」、「好有良心的文字」。
不過也有網友覺得，「這裡是台灣，不想送可以不要做」、「加上去了，就沒單了，這是最現實的」、「會叫外送就是懶啊，如果真的那麼勤勞，就自己去買了，不會叫外送了」、「依照台灣人的個性，一定一堆人都寫住在一樓，然後再傳訊息拜託外送員送上樓」。（編輯：倪浩軒）