最奇怪的招式？英國男竟用「跳舞」偷竊 警愣：這有難度
到國外旅遊時，請務必多注意自身財物，以免竊賊有機可乘，但有人見過這樣的竊賊嗎？英國就有名男子在街頭對路人跳舞，趁機洗劫對方的財物，而警方將他逮捕後，也傻眼直呼「該技能需要長時間訓練，且成功率高」，因此建議民眾外出時保持警戒。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 17:11:02
綜合外媒報導，英國一名24歲的男子巴霍賈布爾（Abdelhadi Bahou-Jabour），於7月10日在街頭對路人唱歌、跳舞，趁機洗劫對方的財物，而警方於當月30日將他逮捕，在9月的刑事法庭上坦承犯下2起搶劫案與1起搶劫未遂，並在10月6日被判入獄2年又3個月刑期。
警方隨後公開監視器畫面，只見巴霍賈布爾在一旁講電話，接著靠近一對夫妻並與對方交談，結果下一秒，開始跳滑稽的舞蹈，還用腿磨蹭對方，再趁他們不注意時，趁機偷走妻子的手錶，想不到他準備以相同的手法，偷竊丈夫的手錶時，意外被對方的襯衫袖口勾住。
巴霍賈布爾得手後，朝附近教堂慢步離開現場，並用「唱歌」技能靠近另名女子，試圖竊取對方的財物，但該名女子發現他的意圖，使出全力抵抗，卻還是被他抓住胳膊，最後偷走價值4700英鎊（約合新台幣18萬元）的珠寶。
對此，當地警方埃文斯（Mat Evans）表示，普通的竊賊不會讓受害者察覺異狀，但巴霍賈布爾則是相反，故意與受害者產生肢體接觸，進而分散對方的注意力，再趁機行竊。
埃文斯透露，該技能需要長時間練習，且偷竊成功率高，而自己從未見過類似的偷竊技能，而巴霍賈布爾的特殊舞蹈動作，也是他見過最奇怪的招式，因此建議民眾，「晚上外出時須保持警戒，由於職業扒手與在白天時一樣猖狂，因此要注意扒手的行竊跡象，並遠離他們以及對其他人發出警告」。（編輯：許智超）