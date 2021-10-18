快訊！最新二級警戒措施曝光

指揮中心宣布自10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定，請民眾持續配合防疫措施考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心今(17)日宣布，自今(2021)年10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級，調整相關措施及規定如下：
一、 二級警戒措施：
1. 除例外情形，外出全程佩戴口罩：於室外從事運動，或於室內外拍攝個人/團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。
2. 實聯制、保持社交安全距離。
3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
4. 集會活動(含會議、展覽、婚宴、餐宴等)人數上限：
(1) 室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)。
(2) 室外300人。
(3) 不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。
二、 外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形者，得免戴口罩：
1. 於室外從事運動時。
2. 於室內外拍攝個人/團體照時。
3. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
4. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法 保持社交距離時，仍應戴口罩。
5. 外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩。
6. 於指揮中心或主管機關指定之場所(如：臺鐵高鐵用餐區)或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
三、 仍須關閉之場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。
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針對大眾運輸場域實施相關鬆綁措施如下：
(一) 客運轉運站於110年10月19日開放飲食。
(二) 海空運場站：
1. 國內場站於110年10月19日開放飲食；
2. 國際場站出境於110年10月19日開放飲食；入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。
(三) 交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理，旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內1.5公尺；室外1公尺)或有適當阻隔設施。
另台灣高鐵將於11月8日起開放自由座，並於同日調回疫情前每週1,016班，相關配套措施如下：
(一) 自由座一般為3節車廂(10-12節)，於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座，並滾動檢討調整車廂數；
(二) 除增加自由座車廂外，將視旅運需求臨時增開班次；另如有過度擁擠情形，將適時疏散或進行必要措施。
指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。
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