電風扇電源常放錯！消防署提醒：易起火 6項危險因子曝
高雄城中城大樓火災釀46例死亡，消息震撼全台。由於大樓住戶多半處於社會底層，不僅沒錢裝警報器，就連住宅處也電線盤繞、缺乏逃生防火門，導致惡火釀災。而日前消防署就提醒民眾，住宅火災最常見的起火電器之一「電風扇」有6項NG的使用行為不可不注意，其中不少關乎電源線、插座等注意事項，民眾在家更千萬要當心！
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 20:01:06
電風扇幾乎是每個家庭必備家電，也是住宅火災常見的起火電器之一，台電日前就提醒過先前就曾發生過數次，民眾外出忘了關閉電風扇，結果電風扇因運轉不順或卡住後起火的情況，而消防署也透過臉書粉專警告，平時在使用電風扇就該注意以下6點常見的NG行為，避免意外發生，而其中關於電源線的擺放更是不少台灣人容易輕忽的危險漏洞。
一、靠近衣物、窗簾等可燃物。
二、電源線破損老化、葉片運轉不順或散發出異味。
三、未張貼商品檢驗標識。
四、電源線壓在重物下方或易遭踩踏處。
五、拔插頭時拉扯電線。
六、插頭汙穢或潮濕。
此外，本站先前也報導過台電提醒民眾，建議電風扇要定期保養外，日常使用時「請給它一點空間」，周圍不要擺放衣服、窗簾，另外也要適時關閉休息，避免長時間運轉，購買也該選購有品牌、有節能標章與商品安全標章的電風扇。（編輯：楊智傑）