麻油雞只會加高麗菜？爸丟「1物」升級：白飯一鍋配不夠
最近受到鋒面影響，天氣早晚轉涼，秋意幾分濃厚，接下來就要進入冬天，不少人都會想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門。近日，就有網友分享麻油雞湯應該加入的配料，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 09:29:39
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「老公煮的臉盆麻油雞，加個不熟蛋更好吃」只見貼出的照片，麻油雞湯打破一般加入高麗菜以及米血的既定印象，改加入荷包蛋也別有一番風味，讓人看得垂涎三尺。
貼文一出，網友紛紛回應「這款讓我想起媽媽對我們的愛」、「古早味做法就是這樣的」、「這道我真的超級喜歡」、「荷包蛋是內行人作法啊！白飯一鍋都不夠」、「只要煮這道，我家一鍋白飯都不夠，大家猛配」、「這一鍋真的會想起阿嬤啊」、「正確的麻油雞加蛋，我也是這樣煮的，第二餐雞湯拌飯更好吃」。
另外，也有內行婆媽透露「如果有加荷包蛋可以再放麵線，更香更好吃」、「再川燙個麵線，真的很完美」、「可以搭配白飯跟麵線，蛋半熟的蛋汁流入，真的好吃」、「可以再川燙個麵線丟進去喔，雞酒湯真的超濃醇」。（編輯：張嘉哲）