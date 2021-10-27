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為你「職」引　專業人資幫新鮮人及轉職青年解鎖職涯

▲Career For Taiwan職涯輔導顧問團為你「職」引，解鎖職涯方向。（圖／江華教育基金會提供）
▲Career For Taiwan職涯輔導顧問團為你「職」引，解鎖職涯方向。（圖／江華教育基金會提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-27 14:30:14

疫情攪局，打亂了新鮮人的職涯規劃；有鑒於此，江華教育基金會與人資社群平台—人資小週末成立Career for Taiwan「為你職引」的職涯輔導媒合平台，透過「一對一職涯輔導」、「求職社群互動」及「求職力培訓營」，讓新鮮人有更多機會接觸企業，並找到自身定位。

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人資小週末創辦人盧世安表示，「新鮮人第一次求職常處於弱勢，因為資訊不對等，往往不容易適配到滿意的工作」，並引用日本求職輔導圈的「二次卒業」概念，將其轉譯為更接近台灣的本地用語－「首次轉職」作為專案的特色與基調；由他帶領來自各領域的人資、獵頭，組成上百位職涯輔導顧問團，提供一對一輔導，根據新鮮人狀況給予最適切的幫助。

江華教育基金會執行長、兩岸知名人力資源專家黃至堯博士指出，台灣以中小企業為主的經濟模式，景氣將持續低迷一陣子，找工作的難度加大、待業時間變長，請新鮮人做好長期抗戰的心理準備；在「職場大亂局」的時代，將有超過60%的學生，畢業後將不會從事所學相關工作；建議多關注職業未來的發展性，不妨善用社群平台與人脈，擺脫疫情、就業市場衰退的困境。

Career for Taiwan「為你職引」職涯輔導媒合平台，有三大的特點，包括第一點、「多元視角」－職涯輔導顧問團具備跨產業、中大型企業等多元的人資實務，可從不同角度切入輔導，提供求職前準備等職場最新訊息；第二點、「精準媒合」－依據新鮮人求職方向(產業別、職務別)精準配對，更清楚如何在職場中找到對的舞台，幫助有轉職念頭的人順利解惑。

第三點、「敏捷輔導」－以敏捷式諮詢流程、線到面生涯地圖，多維生涯視角，快速聚焦問題，有效討論；此外，Career for Taiwan「為你職引」每月開放50人次的一對一職涯輔導，歡迎大學畢業生、社會新鮮人報名，詳細的活動資訊可參考粉絲專頁：Career for Taiwan「為你職引」職涯輔導媒合平台，透過系列職涯輔導公益的項目，帶領新鮮人及首次轉職的青年解鎖職涯！

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