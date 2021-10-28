為何業務總愛約見面談？「暗黑用意」被洩露：陷入圈套了
想當一位超強業務，不僅邏輯要清晰且需理解相關專業知識，若還能練就好口才，相信在職場上能闖出一片天。不過，就有一名網友好奇詢問「業務為何喜歡見面談？」而引起眾人點出背後真正目的。
編輯中心/綜合報導
2021-10-28 12:21:51
原PO於PTT八卦板上發文，表示這陣子談了很多業務，包括保險、房子和一些設備等，但他不解指出「這些東西，第一次商談的時候，商品內容都很清楚了，尤其是保險，條款跟dm網路上都有」。
但此時業務們卻都喜歡說：「我下周有空，我們可不可以當面談？」這讓他好奇詢問「奇怪了，有差的就是價格了？當面談跟電話談是差在哪裡？業務為何都喜歡見面談，有沒有八卦？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「電話根本不知道對面專不專心，分心講再多都沒用」、「不讓你思考一直推銷啊！陷入圈套」、「見面有很多招數讓你無法拒絕」、「面對面聽到詳細內容的機會才高，電話一聽到是業務通常直接掛斷」、「電訪拒絕率超高」。
其中就有行家點出真正用意，直言「見面三分情（有見面即有情意，凡事會留個轉圜的餘地之意），一個超強業務跟我說的」、「見面三分情，而且大多數人性就是假掰不會拒絕」、「見面真的三分情，比較難拒絕」、「見面三分情，價格比較好談」、「見面三分情呀」。（編輯：陳雅雲）