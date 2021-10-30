絕版零食最懷念誰？網揭「1款餅」超讚：想再吃一次

每個人小時候一定吃過多款零食，但有些好味道隨著時間漸漸消失在眾人的視線，成年後回憶起來，滿是悵然。就有名網友憶起童稚時的福利社餅乾，藉此記憶於網路上發問，詢問大家最懷念哪款絕版零食，文章一出引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 10:11:39
原PO於PTT上發文，「咒術迴戰的七海建人說過『枕邊脫落的頭髮變多了，喜歡吃的夾心麵包從便利商店消失了，這些小小的絕望堆積起來才會使人成長』，我以前國中有在福利社看到一個內餡是巧克力的小塊零食，真的很好吃，小時候要挑零食都會挑那個，但過了那麼久應該是停產了」於是詢問各位網友，大家心目中是否也有那麼一款已然絕版，卻仍念念不忘的零食。
網友們熱烈回應，其中呼聲最高的是巧克力餅歐斯麥，「我小時候超愛歐斯麥」、「歐斯麥好吃，當初跟奧利歐很競爭」、「歐斯麥吧！之前被可口併了還是有買，結果不見了」、「歐斯麥巧克力，苦甜好吃」。
其他絕版童年零食也被列出推薦「條子杯杯跟city沙拉棒！！！！！」、「整顆的健達出奇蛋」、「乖乖桶裡面的芋頭小泡芙」、「裝滿罐的品客+1 那時候的品客還超厚的QQ」、「童年吃森永的可可球長大，懷念有附贈小玩具的日子」。（編輯：李惠婷）