麥當勞「高顏值美女」曝光！眾狂讚：可選美 看完爽整天
麥當勞因為獨特的薯條以及雞塊風味，長期以來在台灣稱霸速食市場，而近日，就有網友分享自己去買麥當勞時，驚遇高顏值的美女，結果其照片曝光後，不少人大讚「看完直接爽整天」，也釣出不少苦主直呼「從來沒遇到」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 12:37:28｜2021-11-01 12:37:52
原PO在「Dcard」貼文指出「喔天啊！太久沒有吃麥當勞了，今天買了一個麥香魚漢堡，結果打開竟然出現高顏值的麥香魚！好可愛，跟大家分享喜悅！」只見貼出的照片，麥香魚漢堡的表皮完美無瑕，完全沒有皺摺以及壓痕，看起來十分療癒。
由於這種漢堡非常難遇見，常常有許多網友分享都稱這是「麥當勞高顏值美女」、「麥當勞小可愛」等等，貼文一出，不少人紛紛留言「好羨慕，都沒遇過耶」、「到底要怎麼樣才能夠拿到這種啊」、「今日運氣是五顆星」、「它美到我覺得可以去國際選美」、「我覺得她夠格代表台灣去參加麥當勞世界小姐」、「在座的各位顏值都輸給一個漢堡」。
另外，也有網友表示「這完全可以在上面玩OOXX，太光滑了」、「看到這種真的可以療癒一整天，但都捨不得吃」、「店員手法真的很精細，才能這樣，我從沒看過這麼光滑的」、「好想要戳一個洞....好療癒」。（編輯：張嘉哲）