衣服手洗比較乾淨？網曝「關鍵」差異性：主要看是誰的手
科技進步神速，許多家務事都能以機器代勞，更有所謂的三機救婚姻，也就是洗碗機、掃地機、洗衣機能夠避免夫妻在家事上的不合，但機器真的贏過人工了嗎？近日，就有網友好奇發問，現在還有人堅持手洗衣服嗎？
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 17:44:00
原PO在PTT表示，以前受到母親的觀念影響，都會覺得手洗比較乾淨，只有棉被、厚外套才會丟洗衣機，但隨著科技發展，原PO覺得洗衣機好像已經能夠比手洗乾淨，好奇是還有人仍舊堅持用手洗衣？
貼文一出，網友紛紛曝雖然手洗很乾淨，但差異性在於衣服多寡，大量衣物反而洗衣機較為乾淨，「看情況沾到重油汙的情況下確實是手搓比較乾淨，但大量洗還是洗衣機比較有效率」、「有些部位手洗乾淨，像腋下領子」、「只會手洗少量真的有比較乾淨」、「手洗乾淨但不可能每件洗」。
也有不少網友認為，「機器絕對洗得比我手洗乾淨」、「洗衣機要是洗不乾淨 這種東西早就被市場淘汰了」、「絕對是機洗」、「洗衣機一分鐘轉幾圈你手洗一分鐘是能幾下」。更有網友爆笑回應「看誰的手，我的手確定洗得不好」、「手洗乾淨，尤其是長輩的手」。（編輯：鍾怡婷）