特企／落花生策略聯盟垂直、水平整合 推動食安新標竿
落花生策略聯盟結合農民、農民團體、業者及銷售通路等，進行產業垂直及水平整合，集合產、製、銷經營者力量，達到產銷平衡效果與突破現狀共創佳績的新未來。
虎尾鎮農會配合落花生產業策略聯盟進行國產落花生整合與推廣，擴大產業服務層面，降低運銷成本提升競爭力，特別推出蒜片花生及麻辣小魚乾花生新品及新包裝，此次於亦有花生淵源的宜蘭，新落成高人氣的赫蒂法莊園舉辦發表會，擴大行銷，推動虎尾農會落花生產業大躍進，提升終端價格，成為國內亮點產業。此次中央到地方團結一心，農糧署與落花生聯盟大力支持，落花生聯盟執行秘書余兆豐亦表示，除了原本國內的花生之外，更期待能透過整個聯盟同心協力互助，將國產花生帶到國際市場，積極推動花生外銷。宜蘭市農會謝總幹事亦行動採購虎尾農會花生產品，立即達成雙方交流合作的開始。
虎尾農會此次推出的新品加新包裝落花生，包括蒜片花生─採用與農民契作有產銷履歷保證的落花生搭配雲林縣在地生產的大蒜為原料，加工製成香脆、可口、獨特的大蒜調味花生。另一新品為麻辣小魚乾花生─以產銷履歷花生為原料，加入小魚乾特調出國人酷愛的麻辣口味，每一粒花生都經過嚴格把關，健康安全又衛生。另元長鄉農會及客厝雜糧生產合作社將黑金剛花生換新裝，含豐富花青素口感清香自然是泡茶休閒的最佳零嘴。
虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，農會多年來用心輔導農民安全用藥，大力推廣契作產銷履歷落花生，110年底種植面積已達170公頃。虎尾鎮農會秉持有效率的經營理念推動「食安教育」，輔導農民擴大種植具有安全履歷的落花生，產地檢驗把關，加工廠亦通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理雙驗證，成為全國第一家獲得品質雙重保證的農會，積極推動從產地到餐桌，以最好的原料再進入加工程序，全程一貫作業，為消費者的食物安全把關，並持續開發新產品，相信藉由此次產業策略聯盟，展現出虎尾農會的成果與用心，以贏得消費者的信心與支持。