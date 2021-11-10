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準到哭！直覺選出第一眼想到啥　測你內心「缺少的東西」

▲日本網站《TRILL》先前推出一項心理測驗，請憑直覺選出看到該圖案，第一眼聯想到什麼物品，就能測出你內心所缺乏的東西。（圖／翻攝自TRILL）
▲日本網站《TRILL》先前推出一項心理測驗，請憑直覺選出看到該圖案，第一眼聯想到什麼物品，就能測出你內心所缺乏的東西。（圖／翻攝自TRILL）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 19:31:22

許多人總是不明白自己心中的真正想法，每天日復一日的生活，仍舊不解內心所追求的事物到底為何。日本網站《TRILL》先前推出一項心理測驗，請憑直覺選擇看到該圖案，第一眼聯想到什麼物品？根據你的答案，就能測出你內心所缺乏的東西！

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測驗方式相當簡單，當你看到下方的鏤空藍色三角形，你第一眼會聯想到什麼呢？選項部分則有：

一、屋頂

二、三角飯糰

三、山脈

四、三角板

▲日本網站《TRILL》先前推出一項心理測驗，請憑直覺選擇看到該三角形圖案，第一眼聯想到什麼物品，就能測出你內心所缺乏的東西。（圖／翻攝自TRILL）
▲你第一眼看起來像啥？（圖／翻攝自TRILL）
一、選擇「屋頂」

選擇屋頂的你，渴望能擁有知心伴侶，由於你希望生活有所寄託，才能真正感受到生命真諦。這樣的你時常為了某人打轉而努力做某件事，甚至會為重要的人付出且不求回報。對你來說，若能有一知心伴侶陪伴在身旁，才能讓生活更加幸福美滿。

二、選擇「三角飯糰」

選擇三角飯糰的你，極度渴望得到他人的讚美，因你缺少自信，總是很嚴苛地對待自己，導致自身少了向前邁進的勇氣。這樣的你相當需要他人的肯定，能成為讓你往前走的支撐力。不過，你總是過度偽裝自己很堅強，因此帶給他人一種難以靠近的感覺，成為你感到孤獨的主因。

三、選擇「山脈」

選擇山脈的你，不僅缺少獨立能力，也希望能找到他人依靠，倘若你的個性較猶豫不決，會導致你在處理各種事情時，總是需花費更多時間，這時若有他人的意見，便能幫助你繼續向前邁進。

四、選擇「三角板」

選擇三角板的你，常常感到不安且缺乏安全感，總會因很多小事在內心演起悲觀小劇場，導致你常常事先設想最壞結局。這樣的你需要能夠給你安全感的人，不論是在感情、工作等方面，倘若有人能夠傾聽你的心聲，會讓你立刻恢復不少活力，繼續勇敢向前。（編輯：陳雅雲）

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