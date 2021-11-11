蛤蜊吐沙只會倒水？媽加「1神物」沙子全跑出：不是鹽巴
一般要料理蛤蜊之前，通常都會替蛤蜊泡水吐沙，但許多人經常「吐沙失敗」，導致整鍋蛤蜊湯全毀，不僅傷荷包也浪費時間；對此，就有一名媽媽分享「蛤蜊吐沙」的秘訣，就是加入1神物「油」，讓沙子全跑出，並加碼蛤蜊湯的不敗煮法，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 11:40:53｜2021-11-11 12:42:12
該名女網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己最害怕聽到別人問他蛤蜊怎麼吐沙，但她也不吝嗇地分享蛤蜊吐沙的秘訣，就是在水裡放一點「油」，「我會放置最少三小時，接著一顆一顆洗乾淨」。
原PO接著分享「蛤蜊湯」的不敗煮法，首先煮一鍋水，水滾了放入薑片、米酒，幾乎可以不用放鹽，因為蛤蜊就有鹹度了，接著再放入蛤蜊，等待蛤蜊開了，就可以關火悶煮，最後撒上蔥花，一鍋美味好喝的蛤蜊湯就完成了。
貼文一出，掀起熱議，「冷水就放蛤蜊，滾了幾乎全開」、「每次菜市場的老闆都跟我說，回去不用吐沙，但是我每次回家，都在碗公放了3到5匙的鹽～靜置一會，都看到蛤蜊開心的吐口水，還吐的挺高興的勒～底下都是黑色的東西」、「鮮美的湯」。
其中，也有不少網友分享自己的吐沙好方法，「我都用水+鹽+1根鐵湯匙泡，吐的很乾凈喔」、「油跟生銹的鐵器都很有用，但油吐完沙就不能放了！很容易就死掉了」、「吐沙我都是用微微的溫水，加鹽巴就可以吐的很快，因為蛤蜊感覺有溫度，就會一直開殼呼吸，注意水溫手去摸是微溫就好，勤換水才會乾淨」。（編輯：郭佩蓉）