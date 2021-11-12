麻油雞只會加高麗菜？內行丟「1物」吃上癮：阿嬤才知道
時序已經進入秋天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞除了加高麗菜以外，還能加什麼配料嗎？近日就有網友分享獨門作法，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 12:44:08
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「6罐全米酒沒有加水，光聞味道我就茫了，天冷婆婆的愛心溫暖我們全家」只見貼出的照片，撇開全酒麻油雞不說，一般來說，麻油雞都會加高麗菜一起烹煮，但該鍋麻油雞卻是改用玉米，打破麻油雞只加高麗菜的印象。
貼文一出，網友紛紛回應「麻油雞+玉米？為啥」、「麻油雞裡面怎會有玉米，是有什麼特別用意嗎」、「可以請教大家放玉米是什麼用意嗎？第一次看到」、「麻油雞加玉米？第一次看到耶！」
也有內行網友解釋「加玉米可以讓湯頭更甜，玉米也會吸收麻油的湯汁更加入味好吃」、「老一輩都愛加玉米，超級好吃」、「我家長輩都說玉米比雞肉好吃喔」、「阿嬤那代都是加玉米的，很好吃」、「這個玉米吸滿了米酒才是精華，比雞肉還好吃」。（編輯：張嘉哲）