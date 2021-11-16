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貓咪的混帳事件簿　每一則都令貓奴笑著流淚！

貓咪的混帳事件簿　每一則都令貓奴笑著流淚！
貓咪的混帳事件簿　每一則都令貓奴笑著流淚！

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 09:18:00

沒有養過貓的人，可能會被貓咪的可愛外表所迷惑，他們不但羨慕那些家裡有貓的人，甚至還會在心中默默許下將來有一天一定要養貓的心願。然而，真的養了貓之後就會發現，事情都不是憨人所想的那麼簡單！國外網站bright side就整理出了貓咪的混帳事件簿，保證每一則都會讓貓奴看著看著就哭出來啊～

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▲ 「我家的貓今天特別魂旦。」（圖／imgur＠e2pMM5t）
▲ 「我家的貓今天特別魂旦。」（圖／imgur＠e2pMM5t）


▲「我家的貓氣我們不在家沒餵牠吃晚餐，於是牠把貝果袋子咬開，然後在每一個貝果上都咬一小口。」（圖／sufficiently_sp00ked / reddit）
▲「我家的貓氣我們不在家沒餵牠吃晚餐，於是牠把貝果袋子咬開，然後在每一個貝果上都咬一小口。」（圖／sufficiently_sp00ked / reddit）

▲「試著拍一張情人節的全家福，但貓咪有牠自己的想法。」（圖／Frankinsteyn / pikabu ）
▲「試著拍一張情人節的全家福，但貓咪有牠自己的想法。」（圖／Frankinsteyn / pikabu ）


▲「這傢伙已經搞死二盆盆栽了，而牠甚至不是我們的貓。」（圖／RandomRussian13 / reddit ）
▲「這傢伙已經搞死二盆盆栽了，而牠甚至不是我們的貓。」（圖／RandomRussian13 / reddit ）

▲「我家的貓扯掉好幾條百葉窗，只為了讓自己有完美的窗景。」（圖／3-Inch-Hog / reddit ）
▲「我家的貓扯掉好幾條百葉窗，只為了讓自己有完美的窗景。」（圖／3-Inch-Hog / reddit ）

▲「嗨，人類，你還記得那些讓你抓狂的帳單嗎？我們幫你解決惹～」（圖／missenell / instagram ）
▲「嗨，人類，你還記得那些讓你抓狂的帳單嗎？我們幫你解決惹～」（圖／missenell / instagram ）

▲「這張椅子跟了我八年，牠只花了三個月就把它搞成這樣。」（圖／emperorarg / reddit ）
▲「這張椅子跟了我八年，牠只花了三個月就把它搞成這樣。」（圖／emperorarg / reddit ）

▲「牠把我的室內拖丟進馬桶裡……」（圖／ lymidy / reddit ）
▲「牠把我的室內拖丟進馬桶裡……」（圖／ lymidy / reddit ）

相信這些只不過是貓咪混帳事件簿中的一小部份而已，而且牠們總是有超多出乎貓奴意料之外的奇妙舉動，讓人想氣也氣不起來！又好氣又好笑，這才是貓奴的真實生活啦！


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