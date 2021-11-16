貓咪的混帳事件簿　每一則都令貓奴笑著流淚！

沒有養過貓的人，可能會被貓咪的可愛外表所迷惑，他們不但羨慕那些家裡有貓的人，甚至還會在心中默默許下將來有一天一定要養貓的心願。然而，真的養了貓之後就會發現，事情都不是憨人所想的那麼簡單！國外網站bright side就整理出了貓咪的混帳事件簿，保證每一則都會讓貓奴看著看著就哭出來啊～ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 「我家的貓今天特別魂旦。」（圖／imgur＠e2pMM5t）▲「我家的貓氣我們不在家沒餵牠吃晚餐，於是牠把貝果袋子咬開，然後在每一個貝果上都咬一小口。」（圖／sufficiently_sp00ked / reddit）▲「試著拍一張情人節的全家福，但貓咪有牠自己的想法。」（圖／Frankinsteyn / pikabu ）▲「這傢伙已經搞死二盆盆栽了，而牠甚至不是我們的貓。」（圖／RandomRussian13 / reddit ）▲「我家的貓扯掉好幾條百葉窗，只為了讓自己有完美的窗景。」（圖／3-Inch-Hog / reddit ）▲「嗨，人類，你還記得那些讓你抓狂的帳單嗎？我們幫你解決惹～」（圖／missenell / instagram ）▲「這張椅子跟了我八年，牠只花了三個月就把它搞成這樣。」（圖／emperorarg / reddit ）▲「牠把我的室內拖丟進馬桶裡……」（圖／ lymidy / reddit ）相信這些只不過是貓咪混帳事件簿中的一小部份而已，而且牠們總是有超多出乎貓奴意料之外的奇妙舉動，讓人想氣也氣不起來！又好氣又好笑，這才是貓奴的真實生活啦！影／攝影機拍到貓奴「真實日常」 網嘆：字典裡沒尊重！住持擁貓入懷吃麵 一旁喵同伴竟伸手打臉：這我的位置！推主分享旅行趣事！貓咪表情卻逐漸不對勁：玩得開心吼？