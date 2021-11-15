超商領包裹「第一天就去拿」最好？暗黑理由曝：越快越讚

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他透露自己比較性急，99%的包裹都到貨當天就領，「就是期待拆開的感覺！！明天、後天…沒關係，去三次我可以爽三次！反正不是公司樓下便利店就是我家巷口的便利店…」。不過他坦言，前女友的行為卻和他相反，「她每次都等第二封簡訊來才很盧的想領，甚至跟我說，啊啊，今天要趕快領不然要退回了啦！！她是說自己有拖延症…」讓他難以理解。
貼文一出，隨即引發網友分享想法，「如果同時買多件會等時間相近的一起領，懶得跑太多趟」、「看是什麼東西跟有沒有時間，很想趕快拿到又剛好有空就會立刻去」、「已付款的就會很快領，貨到付款的就拖」、「我老婆都是放到最後，過期被退回好幾次了」、「錢都付了當然越快拿到越好啊！拖的代表根本買爽的」。
其中就有人點出選擇「第一天就去」的原因，「這幾天我會早點領，不然超商堆很多東西感覺有些抱歉」、「到了就先領，不想累積一次拿很多包，覺得很羞恥」、「會，不想佔超商位子」、「會啊！這不就是購物的樂趣嗎？」、「刷卡的，第一天就去領」。
甚至有內行人指出，為了確認貨況盡速領取才好，「馬上就想領，有問題才可以趕快處理啊」、「馬上領，如果商品有問題才可以趕快退」、「早點領才知道有沒有問題」、「下班路過趕緊領阿，有問題好退貨」、「有空就盡快去，放在那邊讓人家摔嗎」、「我都當天拿，不想要箱子壓在別人的下面」。（編輯：陳雅雲）